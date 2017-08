Opposition beharrt auf Wahlsieg ihres Kandidaten

Die Opposition in Kenia hat ungeachtet der offiziellen Ergebnisse am Donnerstag verlangt, dass ihr Kandidat Raila Odinga zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt wird. Nach dem vorläufigen Ergebnis wurde Staatschef Uhuru Kenyatta in seinem Amt bestätigt. Oppositionskandidat Odinga bekräftigte seinen Vorwurf, dass die offiziellen Ergebnisse gefälscht seien. Beweise dafür blieb er allerdings schuldig. Ein Vertreter der Wahlkommission bezeichnete die Darstellung der Opposition, nach der Odinga auf acht Millionen Stimmen gekommen sei, als lächerlich. Internationale Beobachter konstatierten jedoch, dass die Abstimmung ohne Unregelmäßigkeiten abgelaufen sei. Es gebe keine Anzeichen für eine "zentralisierte oder lokal begrenzte Manipulation", sagte die Leiterin der EU-Beobachtermission, Marietje Schaake, am Donnerstag in Nairobi. Sowohl in der Hauptstadt Nairobi als auch in der Oppositionshochburg Kisumu waren Proteste ausgebrochen. Die Polizei erschoss Augenzeugen zufolge mindestens drei Menschen. Demonstranten töteten demnach eine vierte Person. Die Vorkommnisse schürten Befürchtungen, dass es zu ähnlichen Ausschreitungen zwischen den Bevölkerungsgruppen wie bei der Präsidentenwahl 2007 kommen könnte. Damals kamen etwa 1200 Menschen ums Leben.