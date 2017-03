So eskaliert der Streit zwischen der Türkei und den Niederlanden

Türkische Minister auf Wahlkampftour durch Europa. Sie wollen für die von Erdogan gewünschte Verfassungsreform werben. Türkischen Wähler, die im Ausland wohnen, sollen am 16. April für sie abstimmen. Die Wahlkampfauftritte stoßen in Europa auf Kritik.

Der Streit eskaliert – eine Chronologie der Ereignisse.

Freitag, 10. März

Der türkische Vize-Ministerpräsident Nurettin Canikli wirft Deutschland, Österreich und den Niederlanden „Praktiken der Nazis“ vor.

Daraufhin kündigt der niederländische Premierminister Mark Rutte eine Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen für Minister-Auftritte an.

Samstag, 11. März

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu droht den Niederlanden mit Sanktionen, falls sein Auftritt am Abend in Rotterdam verhindert werden würde.

Die Niederlande verweigern Cavusoglu die Landeerlaubnis.

Erdogan schaltet sich ein: „Das sind Nachfahren der Nazis, das sind Faschisten. Hindert unseren Außenminister am Fliegen so viel ihr wollt, aber von nun an werden wir sehen, wie Eure Flüge in der Türkei landen.“ Präsident Erdogan

Die türkische Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya will eine Rede vor Erdogan-Anhängern im Konsulat in Rotterdam halten. Sie wird von der Polizei aufgehalten, nachts zur deutschen Grenze eskortiert und ausgewiesen.

Sonntag, 12. März

Der niederländische Regierungschef Mark Rutte verteidigt die Ausweisung und versucht zu deeskalieren.

Darauf meldet sich erneut der türkische Außenminister zu Wort: "Wir werden auf jeden Fall Schritte einleiten, wir werden weitreichende Schritte einleiten und danach wird sich Holland bei der Türkei entschuldigen." Mevlüt Cavusoglu

"Die Niederlande verhalten sich wie eine Bananenrepublik. (...) Sie werden dafür bezahlen und lernen, was Diplomatie ist. Wir werden ihnen internationale Diplomatie beibringen." Präsident Erdogan

"Ich sage, ich bin politisch hart dagegen. Ich will das nicht. Ein türkischer Wahlkampf in Deutschland hat hier nichts verloren. (...) Ob man jetzt Einreiseverbote verhängt, das muss man klug abwägen." - Thomas de Maizière, deutscher Innenminister, über türkische Wahlkampfauftritte in Deutschland