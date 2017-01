Jay Inslee ist Gouverneur des Bundesstaates Washington in den USA. Als das Einreiseverbot von Muslimen am Flughafen in Seattle für Verwirrung und Proteste sorgte, machte sich der Demokrat vor Ort ein Bild. Danach hielt er eine bewegte Rede, in der er auch die anderen Staaten aufruft die neuen Bestimmungen nicht umzusetzen.