So witzig nimmt J.K. Rowling Trumps Schweden-Behauptung aufs Korn

Sie gilt als entschiedene Gegnerin Donald Trumps: Die Schriftstellerin J.K. Rowling, die mit ihrer Harry-Potter-Buchreihe Weltruhm erlangte, hat erneut via Twitter mit einem Augenzwinkern gegen den umstrittenen US-Präsidenten ausgeteilt. Mit dem Hashtag #MakeBiscuitDryAgain reagierte sie auf humorvolle Weise auf Trumps Äußerungen über einen angeblichen Flüchtlingsvorfall in Schweden. Bei einer Rede vor Anhängern im Bundesstaat Florida hatte Trump einen Vorfall in dem skandinavischen Land herbeigeredet. Weltweit sorgten Trumps Schweden-Äußerungen daraufhin für Verwirrung.



Bei Twitter entbrannte danach - wie so häufig in Bezug auf Trumps "alternative Fakten" - eine Debatte über die Richtigkeit seiner Aussagen. Ein Twitter-Nutzer schrieb als Antwort auf Trumps Behauptungen, "ernsthaft, dass größte Ereignis in Schweden gestern Abend war ein Pferd namens Biscuit (zu dt.: Keks), das aus einem Brunnen gerettet wurde.“ J.K. Rowling rief daraufhin den Hashtag #MakeBiscuitDryAgain ins Leben - ein Seitenhieb gegen Trumps aufgewärmtes Wahlkampf-Motto Make America great Again (MAGA).



Literally the biggest incident of Sweden last night was a horse called Biscuit being rescued from a well. https://t.co/CAYsHhpt6z

Es dauerte nicht lange, bis sich die Twitter-Gemeinde unter dem Hashtag versammelte und Trump aufs Korn nahm:

What's that lassie?... who fell down the well? #MakeBiscuitDryAgain Sweden should have seen this coming, and so... https://t.co/VPvsqQqHGP — Brett Elliott (@TBrettElliott) 20. Februar 2017

Biscuit was pushed! I suspect a gay Mexican Muslim on her way to Planned Parenthood...#MakeBiscuitDryAgain @jk_rowling — Richard Sanders (@SandersRichardM) 19. Februar 2017

Poor Biscuit, after #BowlingGreen, why didn't Sweden see this coming and do something to prevent such an atrocity? #MakeBiscuitDryAgain — Bren (@bnboring) 19. Februar 2017