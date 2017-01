Obama lässt WikiLeaks-Informantin Manning vorzeitig frei

Die wegen Geheimnisverrat verurteilte US-Soldatin Chelsea Manning kommt bereits in diesem Jahr auf freien Fuß. Die 29-Jährige, die sich heute als Frau fühlt, wurde als Bradley Manning verurteilt. Manning soll bereits am 17. Mai aus der Haft entlassen werden. Eigentlich verbüßt er eine 35-jährige Haftstrafe und sollte erst im Jahr 2045 auf freien Fuß kommen. Im Jahr 2010 gab er zahlreiche geheime Dokumente an WikiLeaks weiter. In dem Spionageprozess gab Manning die Taten zu und erklärte, während seines Einsatzes im Irak habe er unter einer Geschlechtsidentitätsstörung gelitten. Im Moment sitzt Manning in einem Militärgefängnis in Kansas ein. Das scheidende Staatsoberhaupt Barack Obama wandele das Urteil gegen die Informantin entsprechend um, teilte das Präsidialamt am Dienstag in Washington mit. Obama übergibt sein Amt am Freitag an den Republikaner Donald Trump. Nach offiziellen Angaben hat Obama bisher für insgesamt 1385 Täter einen Straferlass ausgesprochen. Zudem sind 212 begnadigt worden.