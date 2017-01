Hunderten Flüchtlingen droht der Tod durch Erfrieren

Das extreme Winterwetter macht den Flüchtlingen, die derzeit in den Balkanländern festsitzen, das Leben zur Hölle. Seit mehreren Tagen herrscht dort ein Schneesturm, mancherorts fielen die Temperaturen auf 22 Grad unter null. In der serbischen Hauptstadt Belgrad schlafen Hunderte Flüchtlinge in leerstehenden Häusern, wie diesem verlassenen Lagerhaus. Dort verbrennen sie alte Eisenbahnschwellen, trotzdem ist es drinnen kaum wärmer als im Freien. Ärzte mussten bereits einige Menschen wegen Erfrierungen behandeln, viele sind verzweifelt. O-TON AMIN JAHN, FLÜCHTLING AUS PAKISTAN: "Die Kälte ist einfach zu viel. Letzte Nacht haben wir nicht geschlafen, wir saßen alle um das Feuer herum, es war einfach zu kalt. Ich glaube es waren 16 oder 15 Grad unter null letzte Nacht. Wir sind hier, weil die Situation einfach zu schlecht ist, draußen schneit es. Bitte helft uns und öffnet die Grenzen. Das ist unser Wunsch." Etwas besser sieht es im griechischen Flüchtlingslager Ritsona aus. Dort herrschen zwar auch Temperaturen um den Gefrierpunkt, doch diese Flüchtlinge haben immerhin Wohncontainern zur Verfügung, die zumindest ein bisschen vor der Kälte schützen. Anders auf der Insel Lesbos. Dort leben viele Flüchtlinge in Zelten. Die griechische Regierung hat deshalb Marineschiffe losgeschickt, die die Flüchtlinge aufnehmen sollen. Andere wurden in Hotels umquartiert.