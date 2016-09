Wirtschaftsminister Gabriel berät in Kanada über Ceta

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) reist heute nach Kanada. Neben der Teilnahme an einer Konferenz sind auch Gespräche mit Ministerpräsident Justin Trudeau und der kanadischen Handelsministerin Chrystia Freeland geplant.

Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums wird es dabei um wirtschaftspolitische Fragen gehen, etwa um die deutsche G20-Präsidentschaft. Thema dürfte aber auch das umstrittene Freihandelsabkommen Ceta sein, das die Europäische Union mit Kanada abschließen will.

Teile der SPD fordern Nachbesserungen an dem Abkommen. Am Montag wollen die Sozialdemokraten auf einem kleinen Parteitag in Wolfsburg entscheiden, ob sie Ceta mitragen. Am Samstag sind in sieben deutschen Städten Demonstrationen gegen die geplanten Freihandelsabkommen Ceta und TTIP geplant.