Da gab es wieder einiges zu sehen, als der russische Präsident Wladimir Putin dieser Tage unterwegs war an einem Bergsee in Sibirien. Drei Tage in der Rolle als Fischer und Jäger standen laut Kreml auf dem Programm. Und Putin, mittlerweile 64 Jahre alt, ließ sich auch diese Präsentation nicht aus der Hand nehmen. In gewisser Weise dürfte sich der russische Präsident bereits wieder im Wahlkampfmodus sehen - im März kommenden Jahres steht die nächste Wahl zum Präsidenten der Russischen Föderation an. Und obwohl der Mann seine Kandidatur offiziell noch gar nicht erklärt hat, scheint klar, dass er antritt. Und viele Beobachter gehen davon aus, dass Wladimir Putin dann auch wieder relativ klar gewinnen dürfte.