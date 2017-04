Putin verurteilt US-Angriff als Bruch des Völkerrechts

Wladimir Putin hat den US-Angriff auf einen Luftwaffenstützpunkt in Syrien scharf verurteilt. "Der Präsident hält den amerikanischen Angriff in Syrien für eine Aggression gegenüber einem souveränen Staat", erklärte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau laut der Nachrichtenagentur Ria. Die USA hätten das Völkerrecht verletzt, und zwar unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, zitierte Peskow den russischen Präsidenten weiter.



Er betonte nochmals, dass die Assad-Regierung über keine chemische Waffen verfüge. "Die Vernichtung aller chemischer Waffen der syrischen Armee wurde durch die OPCW - einer UN-Sonderorganisation - kontrolliert und bestätigt", so der Kreml-Sprecher. Viele internationale Experten bezweifeln, dass Syrien alle Giftgasvorräte vernichten lassen hat. Russland ist Syriens wichtigster Verbündeter.

Wladimir Putin wirft USA Ablenkungsversuch vor

"In dem Luftschlag in Syrien sieht Putin einen Versuch der USA die Aufmerksamkeit der Welt von den zahlreichen Opfern unter der Zivilbevölkerung im Irak abzulenken", so Peskow weiter.

Als Reaktion auf einen mutmaßlichen Giftgasangriff der Syrer hatten die USA in der Nacht auf Freitag einen Militärflugplatz mit Marschflugkörpern bombardiert.