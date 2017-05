Putin und Merkel für Fortsetzung des OSZE-Einsatzes in der Ukraine

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat nach fast zwei Jahren Pause Russlands Präsidenten Wladimir Putin bei einem offiziellen Besuch getroffen. In Sotschi am Schwarzen Meer war vor allem die Rolle Russlands im Ukraine Konflikt ein Thema. Russland und Deutschland betonten nach dem Tod von OSZE-Beobachtern in der Ukraine die Bedeutung der Organisation für den Friedensprozess in der Region. Merkel auf der Pressekonferenz am Dienstag in Sotschi: "Der zentrale Punkt ist, dass wir immer wieder an den Anfang, an den Punkt Null sozusagen des Minsker Abkommens erinnern, der gesagt hat, wir einen Waffenstillstand. Und infolge des Waffenstillstandes ergeben sich dann auch die entsprechenden politischen Schritte. Wir haben inzwischen begonnen, politisch parallel zu arbeiten. Aber der Waffenstillstand ist von essenzieller Bedeutung und natürlich auch die Fragen des Gefangenenaustausches und Ähnliches." Ebenso wie Putin erteilte Merkel Überlegungen, das Minsker Abkommen durch ein neues zu ersetzen, eine Absage. In Minsk hatten sich die ukrainische Regierung und die Separatisten auf einen Fahrplan hin zu einem dauerhaften Ende der Kämpfe geeinigt. Allerdings kommen seitdem die Friedensgespräche kaum voran.