Hunderttausende gehen gegen Trumps Politik auf die Straße

Hunderttausende Frauen sind am Samstag gegen den neuen US-Präsidenten Donald Trump auf die Straße gegangen. Allein zur Protestveranstaltung in der Hauptstadt Washington kamen offensichtlich deutlich mehr als die 200.000 Demonstranten, die erwartet worden waren. Die Organisatoren erklärten, es seien mehr als eine Million Menschen gewesen, die an dem Tag ihre Ablehnung von Trump als Präsidenten zum Ausdruck bringen wollten. "Meine Frau und ich haben einen zweijährigen Sohn. Wir sind wirklich besorgt um die Zukunft. Und das, was passiert, wenn Trump alle seine Ankündigungen wirklich umsetzt." "Ich bin ziemlich wütend. Ich denke, dass die Leute, die für Trump gestimmt haben oder gar nicht zur Wahl gegangen sind, nicht an die gedacht haben, die seine Politik betrifft." Demonstrationen gab es am Samstag in vielen anderen Städten der USA und weltweit. Auch in Frankfurt demonstrierten mehrere Tausend Menschen. "Also in einem Wort: Toleranz. Ich bin amerikanischer Staatsbürger. Es hat mich sehr gestört, dass jetzt Trump an die Macht gekommen ist. Und man hat das Gefühl, man möchte etwas tun. Physisch. Und das ist ungefähr das Einzige, was ich im Moment tun kann." "Wir stehen hier, um zu zeigen, dass wir gegen Hass, gegen Gewalt, gegen Intoleranz sind. Und es sind viele von uns. Und wir sind froh, dass wir hier sind." "Ich bin heute hier, weil ich einfach für die Rechte der Frauen hier miteinstehen will. Und finde, es ist ein guter Zeitpunkt, jetzt, wo Donald Trump auch gewählt wurde, einfach auf die Straßen zu gehen und laut zu sein und Meinung zu zeigen." Trump hat viele Menschen mit Aussagen über Frauen, Mexikaner und Muslime verärgert. Einer Umfrage zufolge ist er zum Amtsantritt der unbeliebteste Präsident seit 40 Jahren.