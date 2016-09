Um kaum ein Ereignis ranken sich so viele Verschwörungstheorien wie um die Terroranschläge vom 11. September. In den USA gibt es eine ganze Bewegung, die die offizielle Version der Geschehnisse anzweifelt, die selbsternannten "Truther". Vier dieser Skeptiker haben nun einen sehr kritischen Artikel zu den Ereignissen in New York verfasst, den das renommierte Fachjournal "EuroPhysicsNews" (EPN) am 28. August anlässlich des anstehenden Jahrestages veröffentlichte. Darin sagen die vier Autoren, dass "die Beweise überwältigend auf die Schlussfolgerung hindeuten, dass alle drei Gebäude mit einer kontrollierten Sprengung zerstört wurden".



"Alle drei", damit meinen die Autoren neben den beiden Zwillingstürmen, die morgens vor den Augen der Weltöffentlichkeit in sich zusammen fielen, auch den unbekannteren Einsturz des Nebengebäudes World Trade Center 7 am frühen Abend des 11. September. Dieser Turm war nie von einem Flugzeug getroffen worden und ist daher seit jeher ein Lieblingsangriffspunkt der "Truther".

"Feuer ließen nie einen Wolkenkratzer kollabieren"

Unter dem Titel "15 Jahre später: Über die Phsyik von Hochhaus-Einstürzen" greifen die vier Autoren - allesamt keine Unbekannten in der "Truther"-Szene – die offizielle Variante scharf an. Der 2008 erschienene Bericht des National Institute of Standards and Technology (NIST) gibt die starken Feuer in den drei Gebäuden als hauptsächliche Einsturzursache an, bei den Zwillingstürmen habe auch die Erschütterung durch die Einschläge der Flugzeuge eine Rolle gespielt. Dies ist der Hauptangriffspunkt des Fachartikels, denn: "Weder vor noch nach 9/11 haben Feuer zu einem totalen Einsturz eines Stahlträger-Wolkenkratzers geführt", heißt es in dem Artikel.



Viele solcher Gebäude hätten bereits lange und stark gebrannt, ohne hinterher einzustürzen. Als ein Beispiel führen sie das World Trade Center 5 an, das an jenem Tag acht Stunden gebrannt habe, ohne einzustürzen. Abgesehen von einem Erdbeben in Mexiko 1985 sei überhaupt noch nie so ein Gebäude durch etwas anderes eingestürzt, als durch eine kontrollierte Sprengung – zumeist mit sehr heiß brennendem Nanothermit und Dynamit. Eben so eine Aktion, "controlled demolition", vermuten die Autoren auch hinter dem 11. September.

Die Wissenschaftler führen Gründe auf, warum Stahlträger-Gebäude nicht durch Feuer einstürzen würden. Die Temperaturen normaler Feuer würden dafür nicht ausreichen, die Kolumnen seien zudem gesondert davor geschützt. Im Falle der World-Trade-Center-Türme sprächen außerdem die Geschwindigkeiten des Einsturzes – teilweise freier Fall – gegen einen feuerbedingten Einsturz. Auch Bilder vom Kollaps, auf denen ihrer Meinung nach Auswirkungen von Explosionen und von Nanothermiteinsatz zu sehen sind, führen die Autoren an, sowie Zeugenaussagen von Ersthelfern und Menschen vor Ort, die von zahlreichen Explosionen berichteten.

Alte Spekulationen, erstmals in renommiertem Fachblatt

Neu sind all diese Spekulationen nicht. Neu ist lediglich, dass ein renommiertes Fachmagazin eben jenen eine Bühne gibt. Der Hauptautor Steven Jones, ein Physikprofessor im Ruhestand, wurde für seine umstrittenen Thesen zum 11. September von seiner Universität 2006 vorzeitig in den Ruhestand versetzt. Neben ihm schrieb auch der pensionierte kanadische Ingenieur-Wissenschaftsprofessor Robert Korol an dem Artikel mit, sowie die Ingenieure Anthony Szamboti und Ted Walter. Letzterer ist in leitender Position in der Organisation "Architects & Engineers for 9/11 Truth" tätig. Diese repräsentiert nach eigenen Angaben 2500 Architekten und Ingenieure, die die offizielle Version zum 11. September anzweifeln.

Die These der kontrollierten Sprengung wird von Verschwörungstheoretikern in der Regel in Verbindung mit der "False-Flag"-Theorie vertreten. Demnach hätten US-Geheimdienste den Tod von rund 3000 Bürgern selbst zu verantworten, um damit die anschließenden Kriege im Mittleren Osten zu rechtfertigen. Diese gewagten Behauptungen sprechen die Autoren des Fachartikels zwar nicht direkt aus. Sie zweifeln zunächst lediglich die offizielle Version an und fordern "neue, unabhängige Untersuchungen, die auch die Möglichkeit einer kontrollierten Sprengung in Betracht ziehen". Damit implizieren sie indirekt allerdings jene Verschwörungstheorie.



Text "etwas anders" als "ausschließlich wissenschaftliche Artikel"

Das Fachblatt wird von der European Physical Society (EPS) herausgegeben, der Dachverband der europäischen Physikgesellschaften, zu der auch die Deutsche Physikalische Gesellschaft gehört. Die Macher wissen um die Explosivität der Anschuldigungen und die damit verbundenen Kontroversen. Sie setzen dem Artikel eine kurze einordnende Notiz voraus. Der Text sei "etwas anders" als die üblichen "ausschließlich wissenschaftlichen Artikel", da er "einige Spekulationen" enthalte. "Dennoch mit Blick auf das Timing und die Wichtigkeit des Themas, sehen wir diesen Aufsatz aber als ausreichend wissenschaftlich und interessant genug an, dass er eine Veröffentlichung für unsere Leser rechtfertigt."