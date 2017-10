Diese TV-Moderatorin will Putin bei der Präsidentenwahl herausfordern

Die Fernsehmoderatorin Xenia Sobtschak will den russischen Präsidenten Wladimir Putin bei der Wahl im kommenden Jahr herausfordern. Sie werde von ihrem Recht Gebrauch machen, im März für das Präsidentenamt zu kandidieren, kündigte die 35-Jährige am Mittwoch in einem Videoclip an. "Schon seit fünf Jahren gehen wir zusammen mit Oppositionellen, zusammen mit Zehntausenden Menschen auf die Straßen und fordern Veränderungen. Doch die, an die wir uns richten, sind an Veränderungen nicht interessiert. Die Diebe und Korrupten machen mit ihren Lügen weiter. Die Mächtigen - mit dem Stehlen. Die Geistlichen und die Sicherheitsleute schreiben uns schon vor, was wir zu lesen, zu sehen und sogar wen wir zu lieben haben", sagte sie. Sobtschak beteiligte sich in der Vergangenheit an Demonstrationen gegen Putin und äußerte immer wieder heftige Kritik an dem Präsidenten. Sobtschak, die von der "Vogue" wegen ihres glamourösen Lebensstils einst als "russische Paris Hilton" bezeichnet wurde, ist die Tochter des früheren Bürgermeisters von Sankt Petersburg, Anatoli Sobtschak, dem politischen Ziehvater Putins. Eine Chance gegen den Amtsinhaber dürfte die 35-Jährige aber nicht haben. Umfragen bescheinigen Putin, dass er die Wahl klar gewinnen dürfte. Bisher hat er offen gelassen, ob er sich für seine dann vierte Amtszeit bewirbt, Experten gehen aber fest davon aus.