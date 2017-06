Die CDU führt ihren Wahlkampf zur Bundestagswahl im September natürlich auch im Netz. Der Claim lautet: „Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben.“ Der dazugehörige Hashtag #fedidwgugl sorgt für viel Spott bei den Twitter-Usern. Viele erinnert es an Trumps #covefe. Dabei waren sogar Profis von der Lead-Agentur Jung von Matt am Werk. Vielen Usern scheint es so, als wäre jemand auf der Tastatur ausgerutscht.

Wie dieser Hashtag entstand #fedidwgugl

Peter Tauber ist vor seinem Laptop eingeschlafen und mit dem Kopf auf der Tastatur gelandet. Heraus kam der Hashtag #fedidwgugl.

SPD: Gerechtigkeit Grüne: Umwelt FDP: Freiheit Und die CDU so #fedidwgugl

Sind Logopäden anwesend? Wir haben hier einen schweren Fall von Sprachfehler. #fedidwgugl