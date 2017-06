SPD und Grüne setzen Merkel in Zugzwang

Geschlossen in Zeiten des Wahlkampfes, so präsentierten sich die SPD-Minister am Dienstag in der Bundespressekonferenz in Berlin. Die Parteispitze gab sich optimistisch, hatte ihnen die Kanzlerin am Montag doch eine Brücke gebaut. Merkel hatte die "Ehe für alle" zur Gewissensfrage erklärt. Am Dienstag hob sie den Fraktionszwang nach Angaben von Teilnehmern der Unions-Fraktionssitzung auf. Genau da setzte die SPD am Dienstag an, die Abstimmung ließe sich schnell erledigen, am besten noch in dieser Wahlperiode, so SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz: "Wir glauben, dass man eine Gewissenentscheidung jetzt nicht auf eine lange Bank schieben muss. Die kann man auch in dieser Woche treffen. Das Gewissen ist ja nicht an Fristen gebunden." SPD-Fraktionschef Thomas Opermann habe die Kanzlerin kontaktiert, um die Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare gemeinsam mit der Union zu ermöglichen: "Ich habe auch ganz klar deutlich gemacht, dass es am besten wäre, wir würden das einvernehmlich auf die Tagesordnung setzen. Das ist auch noch nicht ganz entschieden, ob das nicht so kommt. Ich warte noch." Der Ball, so sieht es die SPD, liegt nun bei der Union, die Abstimmung über einen entsprechenden Antrag zur "Ehe für alle" im Bundestag rasch in die Tat umzusetzen. Sollte sich die Union weigern, so Oppermann, stehe der SPD auch der Alleingang offen. Mit den Linken und den Grünen gäbe es dafür voraussichtlich eine Mehrheit. Kanzlerin Merkels Kommentar und der Vorstoß der SPD - Grund genug für die Grünen, die Parteien beim Wort zu nehmen. Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt: "Die Kanzlerin sagt nie, was sie tut, und die SPD tut nie, was sie sagt. Heute kommt es zum Schwur. Ich will jetzt wissen, ob die SPD endlich bereit ist, diesen Gesetzentwurf zur Debatte und vor allem zur Abstimmung zu stellen. Es ist alles da. Die Möglichkeit gibt es, und wir können das am Ende dieser Legislaturperiode machen." Ob sich die Kanzlerin so unter Druck setzen lässt wird sich zeigen. Eine Abstimmung im Bundestag, durchgesetzt von SPD, Grünen und Linken, könnte bereits am kommenden Freitag folgen.