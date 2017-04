Frauke Petry will nicht alleinige AfD-Spitzenkandidatin werden

Es war so etwas wie ein politischer Paukenschlag, mit dem die AfD-Chefin Frauke Petry wenige Tage vor dem Bundesparteitag in Köln an die Öffentlichkeit ging. In einer Videobotschaft an die Mitglieder der Alternative für Deutschland und an die Delegierten und Unterstützer der AfD erklärte Petry, dass sie auf die alleinige Spitzenkandidatur bei der Bundestagswahl verzichte. Sie stehe auch nicht für eine Beteiligung in einem Spitzenteam zur Verfügung, erklärte sie weiter. In ihrer Videobotschaft begründete Petry ihre Entscheidung mit innerparteilichen Streitigkeiten: "Namen von Kandidaten und Teams werden in der Presse lanciert und diskutiert. Meistens, ohne die Genannten vorher darüber zu informieren oder sich intern vertraulich abzustimmen. Ein solches Vorgehen zerstört nicht nur Vertrauen, sondern es beschädigt diese Person auch öffentlich, denn selbstverständlich wird dabei die Partei als uneinig wahrgenommen. Ich bedaure es sehr, dass einige Kollegen ein solches Erscheinungsbild der AfD ohne Not seit 2016 wiederholt in Kauf genommen haben. Der Widerspruch zum angeblichen Streben nach Einigkeit war dabei offenbar nicht so wichtig. Um allen Spekulationen diesbezüglich ein Ende zu bereiten, nutze ich daher die Gelegenheit dieser Videobotschaft, um eindeutig zu erklären, dass ich weder für eine alleinige Spitzenkandidatur noch für eine Beteiligung an einem Spitzenteam zur Verfügung stehe." Petry bekräftigte ihre Forderungen, bei dem Parteitag in Köln am Wochenende müsse die AfD eine Grundsatzentscheidung darüber treffen, ob die Partei eine fundamentaloppositionelle Rolle einnehmen oder sich auf eine Regierungsbeteiligung nach der Bundestagswahl 2021 vorbereiten wolle. Jetzt sei eine Klärung nötig, welchen Weg die AfD einschlagen wolle. Die AfD kranke seit Herbst 2015 daran, dass es keine gemeinsame Strategie gebe.