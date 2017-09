AfD-Landesvorsitzender Leif-Erik Holm: "Wir wollen Frau Merkel nach Hause schicken"

Angela Merkel gibt sich volksnah bei einem Wahlkampfauftritt jüngst in Greifswald - Selfie hier, Autogramm da. Seit 1990 hat sie hier in der Region Nordvorpommern-Rügen das Direktmandat für die CDU geholt. Aber der Wahlkampf 2017 ist anders. Denn die Partei "AfD" hat der Kanzlerin auch in deren Kernland den Kampf angesagt und will Merkel das Direktmandat für den Bundestag abnehmen. Dafür schickt die AfD ihren Landesvorsitzenden Leif-Erik Holm ins Rennen, einen früheren Radio-Moderator: O-Ton: "Na, es ist ja ein Wahlkreis, der wichtig ist für ganz Deutschland und gerade wir, als AfD, sagen ja Frau Merkel hat eine derart schwache Bilanz vorgelegt in den letzten Jahren, hat vieles leider nicht so gut gemacht, wie wir es hätten machen wollen: Eurokrise, Energiewende und natürlich die Immigrationskrise, als sie eigenmächtig die Grenze geöffnet hat. Und da sagen wir, Frau Merkel wollen wir nach Hause schicken." Der so Kritisierten weht auch während ihrer Wahlkampfrede in Greifswald Gegenwind ins Gesicht: O-Ton: "Deshalb haben wir in den letzten Jahren sehr viel im Bereich der inneren Sicherheit gearbeitet. Wir haben (LEUTE PFEIFEND IM HINTERGRUND) - Sind die aufgewacht, die nur pfeifen können; das ist auch eine Art. Ich glaube, Deutschlands Zukunft mit Pfeifen bauen, ich glaube das wird nichts." In einer Universitätsstadt wie Greifswald, die neu zu Merkels Wahlkreis gekommen ist, hat die Kanzlerin anscheinend doch eher ein Heimspiel im Vergleich zur AfD: "Ja, für mich ist, weil sie sich um die Leute kümmert, und sie ist sachlich und auch die Politik. Das ist für mich, wissen Sie, was anderes zählt für mich hier nicht.") "Das ist mir einfach nicht genug vorbereitet gewesen, mit diesen vielen Asylanten, die reingekommen sind, da hätte - das ist schiefgelaufen. Aber ich denke mal das ist nicht allein Angelas Schuld. Ganz allein hat sie auch nicht die Entscheidungsgewalt. Da stehen auch andere hinter, die mitentscheiden. Und darum denke ich mal, sie hat noch das Beste daraus gemacht, was man machen kann." "Ich glaube, sie hat gute Chancen in der Regierung, weil sie halt hier sehr präsent ist, und weil die Leute auch die Politik kennen, die sie seit Jahren macht und ihr vertrauen. Ich glaube sie hat gute Chancen, ja." "Die haben ja überall ein paar Chancen, überall klettern sie ein paar Prozent höher. Aber ich glaube nicht, die CDU ist hier stark verankert. Also wird auch Frau Merkel das hier machen." Allerdings bleibt Angela Merkel so oder so auch Abgeordnete im Bundestag: Der Verlust des Direktmandats wäre zwar ein schmerzhafter Ansehensverlust. Aber die Kanzlerin ist über Platz eins der CDU-Landesliste Mecklenburg-Vorpommern abgesichert.