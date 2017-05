AfD-Mann vergleicht Kampf gegen Klimawandel mit Hexenverbrennung

In einer Rede im baden-württembergischen Landtag hat der Abgeordnete Rainer Podeswa die Ideologie im Kampf gegen den Klimawandel mit der im "Hexenhammer" verglichen. Dieses "europäische Standardwerk" fasse alle Methoden zusammen, mit denen im 15. Jahrhundert in Ravensburg die Klimakatastrophe bekämpft worden sei, sagte Podeswa am Donnerstag in Stuttgart. "Damals wurden Hunderte Frauen verbrannt und damit das Klima gerettet." Seine Fraktion applaudierte ihm. Die Grünen-Abgeordnete Martina Braun sagte dazu: "Das ist wirklich unglaublich."

Eines der frauenfeindlichsten Bücher der Weltliteratur

Das Werk gilt als Handbuch für "Hexenjäger". Es gehört zu den frauenfeindlichsten Büchern der Weltliteratur, wie es in einer aktuellen Ausstellung "Hexenwahn in Ravensburg" heißt. Das 1486 in Ravensburg erschienene Werk hatte demnach verheerende Wirkung für die weitere Verfolgung von Frauen in Europa, die bis ins 18. Jahrhundert 40.000 bis 60.000 Todesopfer forderte.

Doch der AfD-Politiker fühlt sich vollkommen falsch interpretiert. Mittlerweile äußerte sich Podeswa via Facebook zu seiner Rede. "Das manche Pressevertreter nun aber genauso nicht mehr in der Lage sind Ironie zu verstehen, das ist schon erstaunlich" [sic!], schreibt Podeswa auf seiner Facebook-Seite. Mit seiner Aussage habe er lediglich lediglich auf die "Ideologie" der "linken Altparteien" hinweisen wollen. Sie würde nämlich genau dasselbe tun, "wenn sie uns Lösungen präsentieren, die in Wirklichkeit keine sind".

Die AfD hat eine ganz andere Vorstellung vom Klimawandel

Der Grund für seinen Vergleich ist das offizielle Grundsatzprogramm der AfD. In dem heißt es, dass Kohlendioxid überhaupt kein Schadstoff sei, sondern ein unverzichtbarer Bestandteil allen Lebens. Dementsprechend könne der CO2-Ausstoß der Menschen gar nicht für den Klimawandel verantwortlich sein. Das ist aber nur bedingt richtig. Denn zu viel Kohlendioxid führt zum Treibhauseffekt, welcher wiederum der Grund für den Klimawandel ist. Darin stimmen die Wissenschaftler überein – nur die AfD nicht.