AfD mobilisiert: Bitterfelds feindseliger Empfang für Angela Merkel

Pfeifkonzert gegen Angela Merkel. Die CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin wurde bei einem Wahlkampfauftritt in Bitterfeld-Wolfen mit Buhrufen und Pfiffen empfangen. Der Lärm riss auch während ihrer Rede nicht ab. Als Merkel versprach, die Steuern nach einer Wiederwahl nicht erhöhen zu wollen, ertönte ein Sprechchor, der ihr "Lügner, Lügner" und bis zum Ende ihrer Rede "Haub ab" entgegen rief. Beim Thema Flüchtlinge und Fluchtursachen waren Beifall und Buhrufe zu hören. Merkel sprach außerdem über Bildung, Vielfalt, die Chancen der Landwirtschaft und das Ehrenamt. Unter dem immer wieder aufbrandenden Beifall ihrer Unterstützer warb Merkel für die Union aus CDU und CSU und brachte ihre Rede zu Ende. Nur am Rande ging sie auf die Buhrufe ein. Bitterfeld-Wolfen liegt in Sachsen-Anhalt und war während des letzten Bundestagswahlkampfs von Hochwasser betroffen. Das Bundesland wird von CDU-Ministerpräsident Reiner Haseloff in einer Koalition mit SPD und Grünen regiert. Die AfD ist mit 22 von 87 Sitzen im Landesparlament vertreten und hatte während Merkels Auftritt am Dienstag in Bitterfeld Präsenz gezeigt.