Frauke Petry: "Es war ein Fehler, Gauland zu verletzen"

"Liebe Parteifreunde in Nordrhein-Westfalen,

am kommenden Wochenende findet für Ihren Landesverband aber auch für die gesamte Bundes-partei eine herausragende Kandidatennominierung statt. Der größte Landesverband der AfD, Repräsentant des größten Bundeslandes mit knapp 18 Millionen Einwohnern, setzt ein richtungs-weisendes Signal mit der Nominierung des Spitzenkandidaten für die Bundestagswahlen. Dafür wünschen wir Ihnen eine glückliche Hand. Ihre richtige Entscheidung ist auch maßgeblich für den Erfolg der Partei in Deutschland.

Bevor wir Ihnen unser Anliegen vortragen, möchten wir uns Ihnen kurz vorstellen. Wir sind Nicole Jordan, Landesschatzmeisterin und Vorsitzende der AfD im Hamburger Bezirk Mitte sowie Detlef Ehlebracht, Vizepräsident der Hamburgischen Bürgerschaft und Vorsitzender der AfD in Mitte, und wurden im Dezember 2015 in einer Abstimmung der Mitglieder gegen Kay Gottschalk zu den neuen Bezirksvorsitzenden im AfD Bezirk Hamburg Mitte gewählt.

Vor einigen Tagen wurden wir aus Nordrhein-Westfalen informiert, dass es in Ihrem Bundesland bzw. in Ihrem Landesverband ernsthafte Bestrebungen gibt, Herrn Gottschalk auf der Liste für die Bundes-tagswahlen zu Ihrem Spitzenkandidaten oder an einer herausragen Stelle zu platzieren. An dieser Stelle müssen wir unser Befremden zum Ausdruck bringen, dass Herr Gottschalk weder den Bezirk Mitte noch den Landesverband oder ein anderes Gremium in Hamburg über seine politischen Karriereabsichten informiert hat. Dies ist auch deshalb nicht unerheblich, da mit dem Ausscheiden von Herrn Gottschalk die AfD-Fraktion im Bezirk Mitte voraussichtlich keinen Nachrücker hat und dadurch den Fraktionsstatus in der Bezirksversammlung verlieren würde. Nun könnten Sie sagen: „Das kann doch den Mitgliedern der AfD in Hamburg „egal sein“, wer bei uns in NRW Spitzenkandidat ist oder wird“. Da haben Sie grundsätzlich recht, da aber der Spitzenkandidat in NRW eine so herausgehobene Stellung hat, sollten Sie mit großer Verantwortung entscheiden und die Leistungsbilanz von Kay Gottschalk in seiner knapp vierjährigen Hamburger Zeit kennen.

Kay Gottschalk wurde im Dezember 2014 von einer überwältigenden Mehrheit der Mitglieder in einer Mitgliederversammlung des Bezirks Mitte als AfD-Bezirksvorsitzender Hamburg Mitte nicht wieder bzw. abgewählt. Dies lag nicht an politischen Differenzen innerhalb des Verbandes oder an mangelnden rhetorischen Fähigkeiten von Kay Gottschalk, sondern daran, dass es Kay Gottschalk in seiner über zweijährigen Amtszeit nicht gelungen ist, grundlegende Arbeiten für die AfD auf den Weg zu bringen. In großen Reden wurden von ihm in seiner Amtszeit immer wieder Tätigkeiten und Engagement angekündigt, aber geschehen ist dann - trotz Erinnerungen an diese Ankündigungen - gar nichts. Die Leistungsbilanz musste und konnte nur mit mangelhaft bezeichnet werden. Ein Vorgang der sich in seiner Hamburger Zeit im Landesvorstand wiederholt hat. So wurde Kay Gottschalk auch als stellv. Landesvorsitzender der Hamburger AfD nicht wegen politischer Differenzen abgewählt, sondern wegen fortgesetzter politischer Untätigkeit. Zweimal hat er sich um den Vorsitz der Hamburger AfD mit großen rhetorischen Feuerwerken beworben und zweimal nicht das Vertrauen der Mitglieder gefunden. Nach seiner Abwahl bzw. Nichtwahl konnte der Vorstand über Monate seine Arbeit nur eingeschränkt aufnehmen, da Kay Gottschalk trotz mehrfacher Aufforderungen nicht in der Lage war, die Unterlagen des Vorstandes überhaupt oder geordnet zu übergeben.

Leider setzt sich die Untätigkeit zum Schaden der AfD in seiner parlamentarischen Tätigkeit für die AfD fort. Am 25. Mai 2015 wurde Kay Gottschalk in die AfD-Bezirksversammlung Mitte (vergleichbar mit einem Kreistag oder Stadtrat in NRW) gewählt. Diese beiden Bezirksversammlungen Hamburg –Mitte und Hamburg-Harburg sind die einzigen beiden Bezirksparlamente, in denen wir im Jahr 2014 Fraktionsstatus erreichen konnten. Hamburg Mitte und Hamburg-Harburg sind auf Grund ihrer zahlreichen sozialen Brennpunkte AfD-Hochburgen in Hamburg, so dass die Themen für die AfD dort „auf der Straße“ liegen. In seiner knapp dreijährigen parlamentarischen Tätigkeit hat Kay Gottschalk als AfD-Fraktionsvorsitzender der AfD-Fraktion Mitte, trotz mehrfacher Aufforderung und Hilfsange-bote durch Mitglieder, kaum parlamentarischen Aktivitäten entwickelt. Die wenigen, die es gab, wurden außerhalb der AfD-Fraktion entwickelt und vom AfD-Fraktionsvorsitzenden nur noch auf seinem Briefpapier in die Bezirksversammlung weiter gegeben. Die Aktivitäten sind 7 Anträge und 3 Anfragen bei einer 48%tigen Besuchsquote seiner 123 Sitzungstage in 5 Ausschüssen. Diese Zahlen sind nachprüfbar unter https://sitzungsdienst-hamburg-mitte.hamburg.de/bi/allris.net.asp

Wir als AfD-Repräsentanten des Bezirksverbandes Mitte müssen über unsere eigene AfD-Fraktion in Hamburg-Mitte sagen, dass sie leider ein Totalausfall ist.

Diese Informationen wollten wir Ihnen übermitteln. Jetzt müssen Sie Ihre Wahl treffen. Sollten Sie noch Nachfragen haben, stehen wir Ihnen unter der Rufnummer 0152/31901853 gerne zur Ver-fügung.

Mit freundlichen Grüßen



Nicole Jordan Detlef Ehlebracht, MdHB

AfD-Bezirksvorsitzende Hamburg Mitte AfD-Bezirksvorsitzender Hamburg-Mitte"