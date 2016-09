Worum es der AfD kurz vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern geht, will die Partei möglichst unmissverständlich klar machen. Hier hoffen die Rechtspopulisten auf ihren großen Durchbruch. Dazu soll auch der eingeladene Thüringer AfD-Landes- und Fraktionschef, Björn Höcke, mit einer Rede in Neubrandenburg beitragen. "Das ist unsere Nation. Das ist unser Staat. Das ist unser Land. Und wir werden uns dieses Land Stück für Stück zurückholen." Spitzenkandidat Leif-Erik Holm setzt in Mecklenburg-Vorpommern auf das bewährte Erfolgsrezept früherer Landtagwahlen: Die Flüchtlingspolitik Merkels angreifen, in Reden die Furcht vor allem vor muslimischen Migranten schüren. "Wer Augen hat zu sehen, der muss jetzt endlich handeln. Wir wollen nicht, dass unser Land eines Tages zum Kalifat wird." Das Konzept scheint aufzugehen: Nach einer INSA-Umfrage überholte die AfD wenige Tage vor der Wahl erstmals die CDU. "Jetzt sind wir tatsächlich auch in Zahlen, zumindest im Osten schon Volkspartei. Das werden noch die nächsten Landtagswahlen zeigen. Wir haben eben liberale Strömungen, soziale Strömungen, konservative, patriotische Strömungen. Also es ist alles Bestandteil der AfD. Und ja, es ist im Prinzip das, was die CDU früher mal ausgemacht hat vor 30 Jahren, und hätte Frau Merkel die CDU nicht auf Linkskurs gebracht, dann gäbe es die AfD heute gar nicht." Doch die AfD gibt es, vor allem im Osten Deutschlands. Dass die AfD in Mecklenburg-Vorpommern am 4. September das Ergebnis von 8 % in Thüringen übertrifft, gilt als sehr wahrscheinlich.