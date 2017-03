Politologe zu Wahlprogramm: AfD wird radikaler und nationalistischer

Die AfD ist mit dem Entwurf für ihr Wahlprogramm aus Sicht des Politikwissenschaftlers Hajo Funke ein Stück radikaler und nationalistischer geworden. "Wir hören von der AfD immer noch die gleiche Melodie, nur der Sound ist jetzt etwas härter", sagte Funke, ausgewiesener Experte für Rechtsextremismus, der Nachrichtenagentur DPA. Über den Entwurf der Bundesprogrammkommission der Partei soll auf dem AfD-Bundesparteitag in Köln am 22. und 23. April abgestimmt werden.

"Das ist potenzieller Zündstoff, denn wenn man das ernst nähme, dann müsste man die Verfassung im Kern ändern", kommentierte Funke die am Donnerstag veröffentlichte Fassung des AfD-Programms für die Bundestagswahl, das sich auf eine Mitgliederbefragung stützt. Der Politologe bezog sich dabei auf einen Passus, in dem es heißt, in Deutschland herrsche "eine kleine, machtvolle politische Oligarchie". Nur das Staatsvolk könne "durch das Mittel der unmittelbaren Demokratie diesen illegalen Zustand beenden".

Funke: AfD tendiert in Richtung Höcke

Sehr radikal sind aus seiner Sicht die Forderung der AfD nach einer "Minuszuwanderung" und der Vorschlag, das Grundgesetz zu ändern, um eine Ausbürgerung von kriminellen Deutschen mit Migrationshintergrund zu ermöglichen. Der Programmentwurf zeige außerdem, dass sich die AfD immer stärker in Richtung einer Bewegungspartei nach den Vorstellungen des Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke entwickele, sagte Funke - allerdings hat die Partei gegen Höcke ein Ausschlussverfahren wegen umstrittener Äußerungen angestrengt. Der Entwurf liefere zudem Indizien dafür, dass der seit Jahren schwelende Konflikt zwischen Wirtschaftsliberalen und den Befürwortern des Sozialstaates in der Partei noch immer nicht gelöst sei.

Das sind zentrale Punkte des AfD-Wahlprogramms:

Flüchtlingspolitik



Die AfD lehnt "jeglichen Familiennachzug für Flüchtlinge ab und will "ausschließlich qualifizierten Zuzug nach Bedarf zulassen". Darüber hinaus wird eine feste Abschiebequote gefordert. Nötig sei "über mehrere Jahre eine Minuszuwanderung von mindestens 200.000 Personen pro Jahr". Sollten die Herkunftsländer ihre Bürger nicht wieder zurücknehmen, müsse etwa durch Einstellung der Entwicklungshilfe Druck ausgeübt werden.



Innere Sicherheit



Die weitestgehende Forderung ist "die Ausbürgerung krimineller Migranten". Die AfD will den deutschen Pass entziehen "bei erheblicher Kriminalität innerhalb von zehn Jahren nach erfolgter Einbürgerung, bei Mitwirkung in Terrororganisationen, bei Zugehörigkeit zu kriminellen Clans". Ausdrücklich soll dies auch geschehen, "wenn die Ausgebürgerten dadurch staatenlos werden". Artikel 16 des Grundgesetzes, der dies untersagt, sei entsprechend zu ändern. Zudem will die AfD das Strafmündigkeitsalter auf zwölf Jahre herabsetzen und ab 18 Jahren Erwachsenenstrafrecht anwenden. An öffentlichen Orten mit hoher Kriminalität soll Videoüberwachung mit Gesichtserkennungssoftware eingesetzt werden.



Umgang mit dem Islam



Die AfD bleibt bei ihrer Aussage, der Islam "gehört nicht zu Deutschland". Sie fordert ein generelles Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst. In Bildungseinrichtungen sollen auch die Schülerinnen kein Kopftuch tragen dürfen. Die Vollverschleierung soll insgesamt in der Öffentlichkeit verboten werden. Das Minarett lehnt die Partei ebenso ab wie den Muezzin-Ruf. Islamunterricht an staatlichen Schulen soll es nicht geben.



Mehr Mitsprache für das Volk

Der plakative Ruf nach "Wiederherstellung der Demokratie in Deutschland" steht an der Spitze der Wahlkampfaussagen. Die AfD will dem Volk das Recht geben, beschlossene Gesetze zu ändern oder abzulehnen. Gefordert werden Volksentscheide nach Schweizer Vorbild. Auch bei Grundgesetzänderungen soll das Volk das letzte Wort haben. Zudem sollen die Deutschen nach britischem Vorbild "über den Verbleib in der Eurozone und gegebenenfalls der EU abstimmen". Der Bundespräsident soll durch das Volk gewählt werden, die Amtszeiten von Abgeordneten und Regierungschef sollen begrenzt werden.



Euro-Ausstieg



Die AfD hält den Euro für gescheitert und fordert den Austritt Deutschlands aus dem Euroraum. Zwar sei eine solche Rückabwicklung schwierig, die Kosten seien jedoch niedriger als ein Verbleib im System.



Außen- und Sicherheitspolitik



Die AfD fordert, die Sanktionen gegen Russland zu beenden und die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu vertiefen. Ein EU-Beitritt der Türkei wird abgelehnt. Die Partei will die Wehrpflicht wieder einführen. Handelsabkommen wie Ceta oder TTIP werden abgelehnt.



(Leit)Kultur und Medien



Der Umgang mit der deutschen Geschichte wird im Programmentwurf nur kurz thematisiert. Unter der Überschrift "Deutsche Leitkultur statt 'Multikulturalismus'" steht: "Die AfD wird nicht zulassen, dass Deutschland aus falsch verstandener Toleranz sein kulturelles Gesicht verliert." Die deutsche Erinnerungskultur dürfe nicht auf die Zeit des Nationalsozialismus verengt werden. Zudem soll Deutsch als Staatssprache im Grundgesetz festgeschrieben und auf EU-Ebene dem Englischen und Französischen gleichgestellt werden, "solange die EU noch besteht". Die AfD bleibt bei ihrer Forderung nach Abschaffung des Rundfunkbeitrags und hält ein bundesweites öffentlich-rechtliches Vollprogramm für ausreichend.

Steuer- und Sozialpolitik



Die AfD will das Steuersystem deutlich vereinfachen. Im Grundgesetz soll eine Abgabenbremse (Steuern, Beiträge und Gebühren) eingeführt werden. Die Erbschaftsteuer soll abgeschafft werden. Der Anteil an Beschäftigten mit Leih- oder Werkverträgen soll nicht über 15 Prozent liegen. Die Rente soll nicht mehr ab einem bestimmten Lebensalter gewährt werden, sondern bei Erreichen einer bestimmten Lebensarbeitszeit.