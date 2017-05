"Da hat die Nazi-Schlampe doch recht" - AfD will "extra 3"-Moderator verklagen

"Die politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte", rief die neue Spitzenkandidatin der AfD, Alice Weidel, auf dem Bundesparteitag in Köln. Eine Steilvorlage für alle Satiriker. Christian Ehring, seines Zeichens Moderator der SDR-Sendung "extra 3" lies den Clip während seiner Sendung einspielen und kommentierte bissig: "Jawoll, Schluss mir der politischen Korrektheit. Lasst uns alle unkorrekt sein. Da hat die Nazi-Schlampe doch recht!"

Besonders der letzte Teil davon stieß einigen AfD-Anhängern übel auf - und kam logischerweise auch bei der Partei nicht sonderlich gut an. Sprecher Christian Lüth schrieb auf Twitter: "Wir gehen dagegen juristisch vor. Das wird teuer für diesen GEZ-Primitivling." Zuvor hatte ihn ein Nutzer namens "Hartes Geld" auf den Clip hingewiesen. "Was das Staats-TV so produziert: GEZ-Scherge bezeichnet Alice Weidel von der AfD als 'Nazischlampe' und findet es total lustig", hatte er getwittert.

Was das Staats-TV so produziert: GEZ-Scherge bezeichnet @Alice_Weidel von der AfD als "Nazischlampe" und findet es total lustig. pic.twitter.com/GKHDCqrapi — Hartes Geld (@HartesGeld) 29. April 2017

AfD lässt Klage gegen "extra 3"-Mann prüfen

Auf Nachfrage von "Spiegel Online" sagte Pressesprecher Lüth, dass der Fall dem Medienanwalt der AfD übergeben worden sei. Das Ergebnis dieser Prüfung solle demnach voraussichtlich am Mittwoch vorliegen. Er gehe aber fest davon aus, "dass wir gegen Herrn Ehring klagen werden". Die Aussagen des Moderators seien "beleidigend und verleumderisch" und verletzten "die Persönlichkeitsrechte von Alice Weidel". Laut "Spiegel Online" blickt der NDR der Klage "gelassen entgegen".



"Extra 3" spielte auch im Satire-Streit zwischen Jan Böhmermann und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan eine entscheidende Rolle. Die Sendung hatte damals ein Lied auf Erdogan verfasst, über das sich die Türkei beschwerte. Daraufhin setzte Böhmermann zu seinem "Schmähgedicht" an, um die Grenzen zwischen Satire und Beleidigung zu verdeutlichen. AfD-Politiker Jörg Meuthen fand damals übrigens: "Satire, so fragwürdig sie auch sein mag, zur Strafverfolgung freizugeben, ist ein Anschlag auf die Freiheit, die Europa auszeichnet."