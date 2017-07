Air Force One, Marine One und „The Beast“ Donald Trump ist in Hamburg angekommen. Nach der Landung am Flughafen Fuhlsbüttel geht es für den Präsidenten per Hubschrauber zur Unterkunft an der Außenalster. Der US-Präsident ist im Gästehaus des Senats am Feenteich untergebracht. Sein Helikopter landet direkt am Alsterufer auf einer Wiese. Beobachtet von zahlreichen Schaulustigen. Anschließend geht es per Staatslimousine in die Unterkunft. Bevor er Angela Merkel zu einem ersten Gespräch im nahen Hotel Atlantic trifft. Wieder ein Fall für die Limousine.