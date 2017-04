Alice Weidel: Ihr Privatleben passt nicht zum Bild der konservativen AfD

1. Alice Elisabeth Weidel, geboren im ostwestfälischen Gütersloh, ist seit dem Gründungsjahr 2013 Mitglied der AfD. Seit 2015 ist Weidel im Bundesvorstand aktiv. Daher hat sie auch das Programm mitentwickelt.

2. Ihr Privatleben passt nicht zum Bild der konservativen AfD: Weidel ist lesbisch. Sie wohnt mit ihrer Lebenspartnerin und ihrem vierjährigen Sohn am Bodensee.

3. Politisch zählt Weidel eher zum moderaten Flügel ihrer Partei und wurde lange Zeit dem Petry-Lager zugerechnet. Sie versucht, sich als Finanz- und Wirtschaftsexpertin zu etablieren und wird oft als "ökonomisch-freiheitlich" beschrieben.

4. Die 38-Jährige greift Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerst scharf an. Sie kritisiert vor allem deren Asylpolitik.

5. Die studierte Volkswirtin und Diplomkauffrau mit Doktortitel berät Internetfirmen weltweit. Sie hat mehrere Jahre im Ausland gelebt, auch in den USA und China Sie spricht sogar Mandarin.

6. Weidel verschärfte zuletzt ihre öffentliche Islam-Kritik. Sie ist für eine "gesteuerte qualifizierte Zuwanderung" und gegen eine "Politik der offenen Grenzen", die vor allem muslimische Armutsmigranten ohne Qualifikation nach Deutschland locke.

7. Weidel hatte erst vergangenen März eine schwere Niederlage erlitten: Sie fiel bei der Wahl zur Landesvorsitzenden in Baden-Württemberg durch, nachdem Parteichef Jörg Meuthen sich gegen sie ausgesprochen hatte. Seine Opposition wurde als Strafe für ihre kritische Haltung zu Björn Höcke verstanden.

8. In der Talkshow "Menschen bei Maischberger" sagte Weidel im Dezember 2016, dass Angela Merkel "selbstverständlich" mitverantwortlich für den Tod einer jungen Frau in Freiburg im Breisgau sei. Maischberger erntete daraufhin Kritik, dass sie Weidel in der Sendung ein Podium geboten hatte.