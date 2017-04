Demos und Machtkampf - AfD-Parteitag beginnt in Köln

In Köln beginnt heute der von massiven Protesten begleitete Bundesparteitag der AfD. Die 600 Delegierten wollen bei dem mit Spannung erwarteten Treffen fünf Monate vor der Bundestagswahl über ein Wahlprogramm beraten und über die Aufstellung eines Spitzenteams.

Die Parteiführung ist heillos zerstritten. AfD-Chefin Frauke Petry hatte jüngst betont, dass sie für eine Spitzenkandidatur nicht zur Verfügung stehe. Sie will vom Parteitag aber eine Richtungsentscheidung über den künftigen Kurs erzwingen. Ob es zum Bruch zwischen dem rechtsnationalen Flügel und den «Realpolitikern» um Petry kommt, blieb vorher offen.

Gastgeber der zweitägigen Veranstaltung ist der nordrhein-westfälische AfD-Vorsitzende, Petrys Ehemann Marcus Pretzell.

Gegen den Parteitag sind mehrere Demonstrationen mit rund 50.000 Teilnehmern angemeldet. Rund um das Tagungshotel in Domnähe und in der gesamtem Innenstadt wird es teils starke Behinderungen geben. Die Polizei ist mit 4000 Beamten im Einsatz. Die Polizeiführung ist vor allem in Sorge, dass Gewalttäter aus dem linksextremen Spektrum anreisen.