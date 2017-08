Angela Merkel: Keine Partei kann 100 Prozent alles richtig machen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf einer Wahlkampfveranstaltung am Montag in St. Peter Ording: "Aber bitte diskutieren sie in den nächsten Tagen so, dass sie fragen, was ist für meine Familie das Beste? Keine Partei kann 100 Prozent alles richtig machen. Keine Partei kann den Wunsch von den Menschen hier auf dem Platz umsetzten. Aber so in den großen Richtungen, da würden wir Sie bitten unser Programm einfach noch mal anzuschauen. Wenn Sie Fragen haben, ihre Kandidatin wird gerne alle beantworten. Wenn es dann noch nicht reicht, schreiben Sie uns in der Bundesgeschäftsstelle. Aber, meine Damen und Herren, diskutieren Sie und reden Sie in Ihren Familien, mit Ihren Freunden, mit Ihren Bekannten, mit Ihren Nachbarn, mit ihren Arbeitskollegen ganz in dem Sinne, dass Sie am 24. September darüber mitbestimmen, wie es mit Deutschland weitergeht. Und jeder und jede würde, glaube ich, gut und gerne in Deutschland leben. Und in diesem Geist machen wir Ihnen ein Angebot. Und ich hoffe, auf Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank."