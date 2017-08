Angela Merkel: "Wir arbeiten nicht mit der AfD"

Sie verspricht mindestens genauso viel in Bildung zu investieren, wie ihr Gegner es angekündigt hat.



Schulz will mit einer "nationalen Allianz die Bildung" Deutschland voranbringen. "Das ist eine der entscheidenden Weichenstellungen in der zukünftigen Politik in diesem Land", sagte Schulz am Montag in Berlin. Er bekräftigte auch das Ziel der Gebührenfreiheit von der Kita bis zu Hochschul- oder Meisterabschluss.