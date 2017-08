O-TON VIDEO-BLOGGER ALEXIBEXI "Das war bis hierhin alles sehr technisch. Ich würde gerne zum Ende hin zwei persönliche Fragen stellen. Und zwar wirklich was Brennendes: Haben Sie einen Lieblings-Emoji?" O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL (CDU) "Smiley. Wenn es gut kommt, noch ein kleines Herzchen dran. Und wenn mal was nicht so gutes war, kann man auch die Schnute nehmen. Wütend nicht." O-TON VIDEO-BLOGGER ALEXIBEXI "Wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, ein T-Shirt zu bedrucken, was stünde für ein Spruch drauf?" O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL (CDU) "Ach du lieber Gott, ein Spruch. Ich würde eine schöne Meereswelle drauf machen aus meinem Wahlkreis." O-TON VIDEO-BLOGGER ALEXIBEXI "Warum nicht! Danke schön, Frau Merkel, bis hierhin."