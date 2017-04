Merkel läutet heiße Phase im NRW-Wahlkampf ein

BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL (CDU) ZUR INNEREN SICHERHEIT AM DONNERSTAG IN BEVERUNGEN: "Der Islamistische Terror zum Beispiel, das ist eine Herausforderung, vor der steht Frankreich, vor der steht Großbritannien, vor der steht Deutschland, vor der steht Belgien und andere Länder. Aber die Frage, wie ich das, was ich machen kann, dann mache, die wird ganz stark von einer Landesregierung entschieden. Und das, was da in der Silvesternacht passiert ist, bei der Jahreswende 2015/2016, das hat in Deutschland an Stimmung sehr viel verändert. Auch und ganz besonders, weil dann noch der Eindruck erweckt werden sollte, darüber reden wir mal lieber nicht. Da sind die Menschen mit Recht ganz empfindlich, weil sie sagen, wenn man irgendwas an Kriminalität, an Belästigung von Frauen unter den Teppich kehren will, nur um damit nichts zu tun zu haben und das Führungsversagen von einzelnen in der Polizeiarbeit zu übertünchen, das ist ganz schlecht und das hat unglaublichen Schaden angerichtet."