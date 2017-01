HINWEIS: DIESER BERICHT ENTHÄLT KEINEN SPRECHERTEXT. O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL "Der President-elect ist gestern durch seinen Amtseid zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika geworden. Der 45. Präsident. Er hat seine Überzeugungen deutlich gemacht. Auch in seiner Antrittsrede. Ich sage dazu zwei Dinge. Zum ersten glaube ich ganz fest daran, dass es uns allem am besten geht, wenn wir ein regelbasiertes, auf gemeinsamen Werten beruhendes, gemeinsames Agieren auch haben in der internationalen Wirtschaftsordnung und der internationalen Handelsordnung. In der Verteidigung in unseren Bündnissen auch unsere Beiträge leisten." "Und zweitens wird das transatlantische Verhältnis nicht weniger wichtig in den nächsten Jahren, als es in der Vergangenheit war. Und dafür werde ich arbeiten."