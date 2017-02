HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT. Bundeskanzlerin Angela Merkel vor dem Beginn des EU-Gipfels am Freitag in Valetta (Malta): "Wir werden hier sprechen, erstens, über die Fortsetzung der Mission Sofia, die in ihrer zweiten Stufe auch die Ausbildung des Küstenschutzes für Libyen übernimmt. Und damit einen ersten Schritt setzt, um illegales Schmuggeln und Handeln mit Menschen zu unterbinden. Wir wissen, die Situation der Flüchtlinge ist dramatisch in Libyen. Und deshalb müssen wir genauso vorgehen, wie wir es auch im Zusammenhang mit der Türkei gemacht haben. Illegalität unterbinden, Schmugglern und Schleppern das Handwerk legen. Und die Situation der Flüchtlinge verbessern. Dazu werden wir mit dem UNHCR mit der internationalen Organisation für Migration zusammenarbeiten."