Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Sonntag im CDU-Präsidium ihre erneute Kanzlerkandidatur angekündigt. Das haben Teilnehmer der Sitzung gegenüber Medienvertretern berichtet. Sie habe ihre Kandidatur für die Bundestagswahl 2017 erklärt, sagten mehrere Teilnehmer gegenüber Medienvertretern. Damit ist verbunden, dass sich Merkel auf dem CDU-Bundesparteitag Anfang Dezember auch als CDU-Parteivorsitzende wiederwählen lassen will. Am Abend will sich die Kanzlerin auch vor der Presse äußern. Die Reaktionen auf Merkels erneute Kandidatur waren auf den Straßen von Berlin am Sonntag geteilt. KLAUS MUNK, PASSANT "Kann ich gut mit leben, sag ich mal. Obwohl ich kein CDU-Freund bin. Aber bei Frau Merkel finde ich das durchaus auch wünschenswert. Ich sehe erst mal keine Alternative zu ihr." ECKHARD MENNECKE, PASSANT "Ich finde es nicht so schön. Das finde ich in Amerika gerade gut: zwei Saisons, zwei Mal und dann muss immer wieder ein Neuer ran. Nicht immer dasselbe." JUTTA GWINNER, PASSANTIN "Ich finde das ok. Weil sie die einzige ist, die das irgendwie mit den Flüchtlingen gut klarkriegt. Ansonsten gibt es viele Sachen, die zu kritisieren sind an der CDU, besonders die Bürokratie, der Bürokratie-Terror, aber das ändert sich ja vielleicht auch dann. Sonst wüsste ich keinen besseren. Ich würde höchstens Steinmeier besser finden, aber der wird ja jetzt schon Bundespräsident." PETER BÜCHNER, PASSANT "Ich sehe keinen, der es besser machen könnte. Also, die Alternativen fehlen. Und so schlecht hat sie es nicht gemacht." Am Sonntag und Montag tagt in Berlin der CDU-Bundesvorstand, zuvor war das Präsidium der Partei zusammengekommen. Dabei soll auch ein Leitantrag für den Bundesparteitag verabschiedet werden. Seit Wochen war in der CDU spekuliert wurden, dass Merkel nach drei Amtszeiten seit 2005 im kommenden Jahr ein viertes Mal antritt. Dies hatten in den vergangenen Tagen mehrere führende CDU-Politiker gefordert.