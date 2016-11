Die Mehrheit der Deutschen wünscht sich einer Umfrage zufolge eine weitere Amtszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel. 55 Prozent der Befragten hätten sich entsprechend geäußert, 39 Prozent würden sich allerdings nicht wünschen, dass Merkel nach der Wahl 2017 Kanzlerin bleibe, berichtete die Sonntagsausgabe einer großen deutschen Tageszeitung unter Berufung auf eine Emnid-Umfrage. Gegenüber August habe sich die Zustimmung für die CDU-Chefin damit deutlich verbessert. Damals seien noch 50 Prozent gegen eine weitere Amtszeit gewesen und nur 42 Prozent dafür. Merkel selbst hat für Sonntagabend eine Pressekonferenz angekündigt. Es wird erwartet, dass sie Auskunft geben wird, ob sie sich zum vierten Mal um die Kanzlerschaft bewerben will. In der Union wird inzwischen damit gerechnet, dass die 62-Jährige eine erneute Kandidatur anstrebt. Im CDU-Präsidium soll sie ihre erneute Kandidatur bereits am Sonntagnachmittag verkündet haben. Andreas Rinke ist politischer Chefkorrespondent der Nachrichtenagentur Reuters in Berlin. Er sieht Merkels Umfragewerte in einem längeren zeitlichen Zusammenhang. ANDREAS RINKE, POLITISCHER CHEFKORRESPONDENT REUTERS "Ihre persönlichen Zustimmungswerte sind tatsächlich gefallen im Zuge der Flüchtlingskrise, aber sie sind immer noch bemerkenswert hoch für eine Politikerin, die bereits elf Jahre im Amt ist. Darauf setzt die Union. Und sie setzt auch darauf, dass mit einer größeren Einheit von CDU und CSU nach dem Streit über die Flüchtlingspolitik ihre Werte möglicherweise auch wieder nach oben gehen. Von daher sagt die Union: das ist die beste Kandidatin", so Andreas Rinke, politischer Chefkorrespondent der Nachrichtenagentur Reuters. Rückenwind für eine erneute Kandidatur hat Merkel durch Barack Obama bekommen. Bei seinem Abschiedsbesuch in Berlin unterstrich der die Rolle der Kanzlerin als verlässliche internationale Partnerin. ANDREAS RINKE, POLITISCHER CHEFKORRESPONDENT REUTERS "Sollte sie wirklich noch einmal wiedergewählt werden, erst einmal antreten und dann wiedergewählt werden, dann ist es so, dass sie wahrscheinlich in einem sehr viel schwierigeren internationalen Umfeld agieren muss. Enge Verbündete wie Barack Obama, wahrscheinlich auch Francois Hollande verlassen die politische Bühne. Es wird also schwerer. Und sie hat sich in den letzten Tagen bei dem Obama-Besuch bemüht zu betonen, dass es ja auch noch andere internationale Partner gebe, die dieselben Werte wie sie vertreten und die für eine liberale, freie und offene Gesellschaft eintreten." Es wird erwartet, dass Merkel auch Auskunft über ihre Ambitionen auf den CDU-Parteivorsitz geben wird. In der Vergangenheit hat sie betont, beide Ämter gehörten für sie zusammen. Angela Merkel war zunächst Bundesministerin für Frauen und Jugend, dann Bundesumweltministerin und CDU-Generalsekretärin. Seit dem Jahr 2000 ist sie CDU-Vorsitzende, seit 2005 deutsche Bundeskanzlerin.