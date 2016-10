Unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen wurde am Montag, den 3. Oktober, der Tag der Deutschen Einheit in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden gefeiert. Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde jedoch bei ihrer Ankunft nicht mit Jubel sondern mit den Rufen "Merkel muss weg!" empfangen. In ihrem Statement vor dem Beginn der Feierlichkeiten in der Semperoper zeigte sich die Bundeskanzlerin kurzangebunden: "Wir feiern heute in Dresden den 26. Tag der Deutschen Einheit. Und für mich persönlich, aber auch für die allermeisten Menschen in Deutschland, ist dies nach wie vor ein Tag der Freude, ein Tag der Dankbarkeit. Aber natürlich auch ein Tag, an dem wir 26 Jahre nach der Deutschen Einheit sehen, dass neue Arbeit, neue Probleme auf uns warten. Und ich persönlich wünsche mir, dass wir diese Probleme gemeinsam im gegenseitigen Respekt, in der Akzeptanz sehr unterschiedlicher politischer Meinungen lösen. Und dass wir auch gute Lösungen finden. Und ich wünsche mir, dass die Menschen miteinander im Gespräch bleiben. Und dass ganz besonders auch angesichts vieler, die sich gar nicht sozusagen um dieses Gespräch bemühen. Ich werde mich jedenfalls dafür mit aller Kraft einsetzten. Und ich weiß, dass viele viele andere dies auch tun. Und denen möchte ich an diesem Tag ganz besonders danken. Herzlichen Dank." Im Rahmen der Feierlichkeiten gab es in Dresden seit Freitag ein dreitägiges Bürgerfest in der Innenstadt. Und am Montag folgte ein Gottesdienst in der Frauenkirche bevor es anschließend zu dem zentralen Festakt in der Semperoper ging. Unter den prominenten Gästen war neben der Bundeskanzlerin auch Bundespräsident Joachim Gauck.