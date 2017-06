O-TON ANGELA MERKEL, BUNDESKANZLERIN: "Helmut Kohl war ein großer Deutscher und ein großer Europäer. tatsächlich haben die beiden wichtigsten Aufgaben der letzten Jahrzehnte Helmut Kohls Leben bestimmt: Die Wiedererlangung unseres Vaterlandes und die Einheit Europas. Er verstand, dass das eine und das andere untrennbar miteinander verbunden waren. und er hat sich um beide Ziele wie kaum ein anderer verdient gemacht. Ich bin ganz persönlich dankbar, dass es ihn gegeben hat. Wir alle können dankbar sein, was Helmut Kohl in langen Jahren des Dienstes für uns Deutsche und unser Land getan hat. Und so wird er in unserer Erinnerung weiter leben: Als der große Europäer und als Kanzler der Einheit. Ich verneige mich vor seinem Angedenken."