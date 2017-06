So wie hier im Berliner-S-Bahn-Verkehr gab es auch an anderen Orten in Deutschland am Montag massive Behinderungen im Bahnverkehr. Der Grund: Bundesweit wurden rund ein Dutzend Signalkabel der Bahn in Brand gesetzt. Es gebe zwölf Fälle und zwei weitere Versuche, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Potsdam am Montag. Eingesetzt wurden laut Bundesinnenministerium Spreng- und Brandvorrichtungen. Der Staatsschutz der Landeskriminalämter sei eingeschaltet. Auf einem Internetportal der linken Szene wurde ein Bekennerschreiben mit einem Verweis auf das G20-Treffen veröffentlicht. In der Vergangenheit hatten Linksextremisten mehrfach Anschläge auf Signalkabel verübt, um den Zugverkehr zu stören. Am 7. Und 8. Juli treffen sich die Staats- und Regierungschef der 20 wichtigsten Staaten der Welt in Hamburg.