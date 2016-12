Dienstagnachmittag am Tatort des Anschlages von Berlin, am Breitscheidplatz an der Gedächtniskirche: Angela Merkel sowie wichtige Minister ihrer Regierung gedenken gemeinsam mit dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, der Opfer des Anschlages. Merkel hatte es zuvor als "besonders widerwärtig" bezeichnet, wenn sich bewahrheiten sollte, dass ein Flüchtling die Tat begangen habe. Den Anschlag nahmen verschiedene Politiker zum Anlass, die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung weiter infrage zu stellen. Merkel sagte zu, die Tat werde "aufgeklärt werden in jedem Detail, und die Tat werde bestraft werden, so hart es unsere Gesetze verlangten. Es sei von einem "terroristischen Anschlag" auszugehen. Nach Beratungen der Innenminister von Bund und Ländern in Deutschland wurde mitgeteilt, dass die Weihnachtsmärkte hierzulande geöffnet bleiben sollen. Nur in Berlin selbst seien die Betreiber aufgerufen, die Weihnachtsmärkte aus Rücksichtnahme auf die Opfer und Angehörigen am Dienstag nicht zu öffnen.