Der Terror ist hier. Nicht mehr als abstrakte Bedrohungslage. Er hat sich manifestiert. In Berlin. Unserer Hauptstadt. Und bisher zwölf Menschen genommen. Väter, Mütter, Brüder, Schwestern, alle mit ihrer eigenen Geschichte. Die nur einen schönen Abend auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche - ein Mahnmal des Friedens - verbringen wollten. Glühwein trinken. Freunde treffen. Abschalten. Runterkommen. Wenige Tage vor Weihnachten.



Sie werden den schönen Wahnsinn der Feiertage jetzt nicht mehr erleben, weil sie Opfer kranken Wahnsinns wurden. Sie werden nicht in die Augen ihrer Kinder gucken, wenn diese das Piratenschiff oder den großen Spiele-Ponyhof auspacken. Nicht mit ihren eigenen Eltern, die sie viel zu selten sehen, weil sie so weit weg wohnen, unter dem Weihnachtsbaum zusammenkommen. Weil ein kranker Mensch mit einem kranken Kopf und Herzen einer kranken Ideologie gefolgt ist.

Niemand ist mehr sicher. Nirgendwo.

Statistiker können noch so oft und genau vorrechnen, dass die Wahrscheinlichkeit, bei einem Verkehrsunfall zu sterben, vielfach höher ist als bei einem Terroranschlag. Aber Gefühle sind stärker als Fakten. Und so ist spätestens seit gestern der Terror nicht nur endgültig im Herzen Europas - sondern auch endgültig in unseren Herzen angekommen. Niemand ist mehr sicher. Nirgendwo. Das ist eine Tatsache. Wie wollen wir darauf reagieren? Wer hilft, wer bietet Einordung und Orientierung?



Schaut man sich um, gibt es keine echten Antworten. Statt Worten, die Halt bieten, nur Floskeln und Reflexe. Egal ob Mitte, rechts oder links. So unterschiedlich die politische Ausrichtung, so gleich der Kern aller Thesen: Wir hatten recht! Wir müssen weitermachen, am besten noch doller! Dann wird alles gut! Versprochen. Ein paar Beispiele.



Der widerliche Marcus Pretzell schreibt auf Twitter von "Merkels Toten". Pegida mobilisiert und demonstriert. Die Social Media Abteilung der CSU reagiert ebenfalls schnell und bringt Fotos mit kantigen Sprüchen von Horst Seehofer in Umlauf. "Wir müssen unsere gesamte Einwanderungspolitik sofort überdenken."



Aufgewärmte Worte statt echter Trost

Aber auch der liberale Teil der Gesellschaft hat außer den üblichen Reflexen wenig zu bieten. Bundespräsident Gauck sieht die Tat als "Angriff auf unsere Art zu leben" und fordert auf, sich von den Tätern nicht "zum Hass verführen zu lassen". Denn genau das sei ja das, was sie wollen. Seine Worte sollen Trost spenden. Doch sie sind dafür zu dünn und aufgewärmt.



Einige politische Kommentatoren versteigen sich auf die gleichzeitig abgeschmackte und absurde These, Angst würde uns zu Komplizen der Terroristen machen. Unsinn. Menschen, die andere töten wollen, sind Terroristen. Menschen, die Angst haben zu sterben, sind es nicht. Diverse Politiker weisen mantraartig darauf hin, dass der Islam eine friedliche Religion sei. Natürlich wiederum reflexhaft auf Facebook & Co. kommentiert. "Nicht jeder Moslem ist ein Terrorist, aber jeder Terrorist ein Moslem." Andere werfen Vertretern anderer Parteien Instrumentalisierung vor und instrumentalisieren damit selber.



Und der rührende Gedanke, dass unsere Offenheit unsere stärkste Waffe sei, und wir deshalb weiter so leben sollten wie bisher, weil genau das die Terroristen am meisten hassen würden, wird in verschiedenen Variationen in den sozialen Netzwerken publiziert und reflexartig geliket. Das Problem: Ich glaube das nicht. Ich glaube die Mörderbanden kommen heute Abend vor Lachen nicht in den Schlaf. Egal wie viel wir feiern, trinken und uns lieben. Traurig. Aber wahr.



Wir dürfen nicht in Reflexen erstarren

Aber was ist die Lösung? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich gestern wenige hundert Meter entfernt war, als das Attentat passierte. Ich weiß , dass es wichtig ist, standhaft zu bleiben. Aber ich weiß auch, dass es viele Menschen gibt, die ich liebe und für deren Sicherheit ich mich verantwortlich fühle. Und dass ich deshalb dieses Jahr keinen Weihnachtsmarkt mehr besuchen werde. Natürlich weiß ich auch, dass man genau das nicht sagen sollte. Und ich weiß, dass wir, wenn alle ihre Sprüche gemacht haben, ernsthaft darüber sprechen, diskutieren und streiten müssen, wie wir in Zukunft sicher miteinander leben wollen. Denn wenn wir uns nicht bewegen, in Reflexen erstarren, bleiben wir ein leichtes Ziel – und das kann tödlich sein.