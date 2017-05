CDU-Kandidat Laschet will bis zuletzt um jede Stimme kämpfen

Das Rennen um die Gunst der Wähler vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen geht in die letzte Runde. CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet kündigte bei seinem letzten Wahlkampfauftritt in Aachen an, man wolle bis zuletzt um jede Stimme kämpfen. "2010 ging es zwischen CDU und SPD um 5000 Stimmen im ganzen Land. Ganz wenige Stimmen können dieses Rennen entscheiden. Und wir wollen dieses Land zum Besseren verändern, und deshalb müssen wir morgen Platz 1 haben und um den kämpfen wir. Vielen Dank und Glück auf!" SPD und CDU liefern sich vor der Landtagswahl am Sonntag Umfragen zufolge ein Kopf-an-Kopf-Rennen, nachdem die CDU in den letzten Wochen stark aufgeholt hat. Bundeskanzlerin Angela Merkel nutzte den Auftritt, um dem neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron eine enge Partnerschaft anzubieten. "Wir freuen uns darüber, dass mit Mark Rutte und mit Emmanuel Macron Menschen die Wahl gewonnen haben, die sich für Europa einsetzen. Emmanuel Macron, der neue französische Präsident, hat dies mit großer Leidenschaft, in harten Debatten gegen seine Herausforderin getan. Und wir werden alles tun, um Frankreich nicht nur zu helfen, sondern gemeinsam mit Frankreich den europäischen Weg weiter gut zu gestalten." Macron kommt am Montag zu seinem Antrittsbesuch nach Berlin. Es wird seine erste Auslandsreise sein, nach seiner für Sonntag geplanten Vereidigung als Präsident.