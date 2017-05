Preisträger Obama ruft zum Kampf gegen Propaganda auf

Aufgalopp auf dem Roten Teppich in Baden-Baden. Hier wurde am Donnerstagabend Barack Obama mit dem 25. Deutschen Medienpreis ausgezeichnet. Bundestrainer Joachim Löw, vor zwei Jahren selbst Preisträger, lobte den Ex-US-Präsidenten über die politische Agenda hinaus. O-Ton: "Für mich war er eigentlich auch immer ein Präsident, der sehr menschlich gewirkt hat, sehr human, sehr offen, tolerant und einfach auch immer irgendwie gut darauf. Er hatte immer irgendwie ein Lächeln im Gesicht und so, man hat irgendwie das Gefühl gehabt, dieses schwere Amt nimmt er eigentlich sehr leicht." Und das schien Obama auch bei der Gala im Kongresshaus zu sein, wo ihm die rund 600 Gäste einen sehr warmen Empfang bereiteten. Die Laudatio hielt mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck ebenfalls ein Polit-Pensionär. In seiner eigenen Rede wandte sich der US-Demokrat gegen den Einsatz von Propaganda. Im Internet sei es leicht, sich in einer Art Informationsblase einzurichten und seine eigenen Ansichten bestätigt zu bekommen, egal, wie verrückt diese seien. Für funktionierende Demokratien müsse man aber auf der Grundlage von Vernunft, Tatsachen und Logik handeln. O-Ton: "Die US-Verfassung beruht auf der Vorstellung, dass man eine freie und offene Gesellschaft und Debatte haben und einen Marktplatz der Ideen schaffen kann. Denn ihre Begründer glaubten an die Fähigkeiten der Menschen, diese Ideen zu bewerten. Und gut informierte Bürger sind entscheidend für das Gelingen dieses außergewöhnlichen Experiments. Wir werden neue Wege finden müssen, um Propaganda zurückzudrängen, um unabhängigen Journalismus zu fördern und denen zuzuhören, mit denen wir nicht übereinstimmen." Der Deutsche Medienpreis wird von einer Jury aus Chefredakteuren und Medienverantwortlichen vergeben. Obama werde als "herausragender, weltweit anerkannter Repräsentant der internationalen Politik des vergangenen Jahrzehnts" gewürdigt, hieß es. Der Ex-Präsident hatte zuvor mit Bundeskanzlerin Angela Merkel vor Tausenden Menschen auf dem Kirchentag in Berlin diskutiert.