Berlin hat das Abgeordnetenhaus neu gewählt. Von acht Uhr an waren rund 1800 Wahllokale für zehn Stunden geöffnet. Die SPD des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller lag in allen Umfragen vor der Wahl vorn, gefolgt von CDU, Grünen und Linkspartei. Eine Fortsetzung der bisherigen großen Koalition ist demnach unwahrscheinlich. Berlin steuert auf eine Dreierkoalition zu.

Die AfD dürfte mit einem voraussichtlich zweistelligen Ergebnis erstmals ins Abgeordnetenhaus einziehen. Die FDP muss bangen, ob die erhoffte Rückkehr ins Parlament gelingt. Weil SPD, CDU und Grünen Stimmenverluste drohen, braucht es für eine Regierungsmehrheit künftig voraussichtlich drei Parteien. Müller sprach sich für diesen Fall für ein Bündnis mit Grünen und Linken aus.

+++ 18.54 Uhr: Tauber: "Berlin-Wahl landespolitisch geprägt" +++

CDU-Generalsekretär Peter Tauber bedauert das schlechte Abschneiden der Union bei derWahl in Berlin. Die CDU sei zwar zweitstärkste Kraft geblieben, dennoch sei das Ergebnis nicht erfreulich, sagt Tauber. Der Wahlkampf sei sehr stark von der großen Unzufriedenheit mit dem rot-schwarzen Senat unter Führung von Michael Müller (SPD) geprägt gewesen. "Der Fisch stinkt bekanntlich vom Kopf her." Die CDU habe sich von dieser Stimmung nicht absetzen können, obwohl sei eine erfolgreiche Politik gemacht habe", sagt Tauber.

+++ 18.50 Uhr: Henkel räumt CDU-Niederlage ein +++

CDU-Spitzenkandidat Frank Henkel bezeichnet das Abschneiden seiner Partei als absolut unbefriedigend. "Die Wählerinnen und Wähler haben der großen Koalition einen deutlichen Denkzettel verpasst", sagt Henkel. "Wir haben eine gute Bilanz, aber ganz offensichtlich ist es uns in diesem Wahlkampf nicht gelungen, die Bilanz in eine erfolgreiche Kampagne und in Wählerstimmen umzusetzen". Henkel warnt vor einer Spaltung in linke und rechte Lager und sagt: "Wir stehen zu Sondierungsgesprächen bereit." Das Ergebnis werde am Montag im Präsidium der CDU und im Landesvorstand aufgearbeitet.

+++ 18.49 Uhr: Gabriel: "Berlin bleibt sozial und anständig" +++

"Berlin bleibt sozial und menschlich anständig", sagt SPD-Chef Sigmar Gabriel in Berlin. Dies sei das wichtigste Ergebnis des Wahlabends. Über das zweistellige Abschneiden der AfD sagte Gabriel - ohne den Namen der Partei zu nennen: "Klar finden wir das nicht gut, dass die da reinkommen ins Parlament." Zugleich betonte der SPD-Chef, dass fast 90 Prozent der Berliner nicht für die AfD gestimmt hätten.

+++ 18.46 Uhr: Wahlergebnisse nach Ost- und Westberlin +++

Das ZDF hat die Berliner Wahlergebnisse in Ost- und Westteil der Stadt aufgeschlüsselt.

Wie hat Berlin gewählt? Aufgesplittet nach Ost und West. (Stand 18:37 Uhr) #agh16 pic.twitter.com/aiKu6rqOfM — ZDF (@ZDF) 18. September 2016

+++ 18.42 Uhr: Müller: "SPD hat Ziel erreicht" +++

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) beansprucht nach dem Wahlsieg das Amt des Regierungschefs für seine Partei. Die SPD werde den Regierenden Bürgermeister stellen, sagt Müller. Welche Koalition er bevorzugt, lässt Müller offen. Nach jeweils deutlichen Verlusten reicht es für SPD und CDU nicht mehr für eine Regierungskoalition. Müller sagt: "Wir haben unser Ziel erreicht: Wir sind stärkste politische Kraft in dieser Stadt geblieben und wir haben einen Regierungsauftrag."

+++ 18.33 Uhr: Berliner SPD will mit allen demokratischen Kräften sprechen +++

Die Berliner SPD will nach den Worten ihres Fraktionschefs Raed Saleh mit allen demokratischen Kräften über eine mögliche Regierungsbildung sprechen. "Wir sind stärkste Kraft, wir haben den Regierungsauftrag", sagt Saleh. Die Verluste der SPD von etwa fünf Prozentpunkten nennt er "sehr bitter".

+++ 18.31 Uhr: Kipping: "großartiges Signal" +++

Die Linken-Vorsitzende Katja Kipping bezeichnet die deutlichen Zugewinne ihrer Partei bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin als "großartiges Signal". "Das macht Mut für linke Mehrheiten", sagt Kipping in der ARD. Die Linke, die für Weltoffenheit und soziale Gerechtigkeit stehe, habe als einzige der im Bundestag vertretenen Parteien bei dieser Wahl deutlich zugelegt. "Das macht auch Mut für's ganze Land." Die Linke werde jetzt sehr entschieden mit ihren Inhalten in die Sondierungsgespräche in Berlin gehen.

+++ 18.30 Uhr: Von Storch: "AfD auf dem Weg in den Bundestag +++

Die stellvertretende AfD-Parteivorsitzende Beatrix von Storch wertet das Abschneiden ihrer Partei als großen Erfolg. "Wir haben ein großartiges Ergebnis erreicht", sagt von Storch. Die AfD sei in der Hauptstadt angekommen und auch auf direktem Weg in den Bundestag, so von Storch. "Von heute geht ein nklares Signal aus." Nach ersten Hochrechnungen lag die AfD bei 12 Prozent bei der Abgeordnetenhauswahl.

+++ 18.27 Uhr: Union enttäuscht +++

Unions-Fraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer äußert sich nach der Schlappe der CDU bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus enttäuscht. "Wir können nicht zufrieden sein" sagt Grosse-Brömer mit Blick auf die deutlichen Stimmenverluste der CDU. Die Union werde das Ergebnis nun analysieren.

+++ 18.25 Uhr: Grüne pochen auf Rot-grün-rot +++

Die Grünen setzen darauf, dass Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller nach der Wahl ein rot-grün-rotes Bündnis bilden wird. "Wir setzen darauf, dass Müller sein Wort hält", sagt die Grünen-Vorsitzende Simone Peter. Auf die Frage, ob eine solche Koalition Vorbild für den Bund sein könnte, antwortet Peter ausweichend: "Es wird schwieriger, auf Zweierbündnisse zu setzen." Die Grüne zeigte sich "sehr zufrieden" mit dem Ergebnis der Berliner Parteifreunde. Nach 17,6 Prozent bei der Wahl 2011 seien rund 16,5 Prozent das zweitbeste Ergebnis des Landesverbands. Peter sagt zum zweistelligen Ergebnis der AfD, dies sei "gebremstes Wachstum".

+++ 18.23 Uhr: Schwesig sieht SPD als stabilisierenden Faktor +++

SPD-Vize Manuela Schwesig sieht ihre Partei nach der trotz Verlusten gewonnenen Berliner Abgeordnetenhauswahl als stabilisierenden Faktor im Bund. "Wir erleben eine zerstrittene Union. CDU/CSU wissen nicht, wo sie zusammen hinwollen. Und deshalb wird es auf uns ankommen. Und das werden wir deutlich machen", sagt Schwesig in Berlin. Der Regierende SPD-Bürgermeister Michael Müller habe nun verschiedene Optionen für die Regierungsbildung, "und ich gehe davon aus, dass er auch verschiedene Optionen ausloten wird", sagte Schwesig. Müller hatte sich vor der Wahl für eine Zusammenarbeit mit Grünen und Linken stark gemacht.

+++ 18.22 Uhr: AfD sieht sich als "eigentlichen Gewinner" +++

Obwohl sie nicht an ihre jüngsten Erfolge im Osten anknüpfen konnte, sieht sich die AfD als Siegerin der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus. "Der eigentliche Gewinner ist doch die AfD", sagte Spitzenkandidat Georg Pazderski am Sonntagabend bei einer Wahlparty seiner Partei im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf.

Pazderski ließ sich von seinen Parteifreunden feiern, als die ersten Prognosen die Partei bei rund zwölf Prozent sahen. "Was wir heute abend erreicht haben, ist einmalig für Berlin", fügte Pazderski hinzu. "Wenn wir selbst auf einem schwierigen Pflaster wie Berlin zweistellig sind, dann sind wir eine etablierte Partei", erklärte der Parteivorsitzende Jörg Meuthen. Die Co-Vorsitzende Frauke Petry nahm an der Veranstaltung nicht teil.

+++ 18.16 Uhr: Erste Hochrechnung +++

Die SPD hat die Abgeordnetenhauswahl in Berlin trotz deutlicher Verluste gewonnen. Die bisherige rot-schwarze Koalition hat jedoch keine Mehrheit mehr. Regierungschef Michael Müller muss sich neue Koalitionspartner suchen. Die bisher mitregierende CDU fuhr am Sonntag ihr bisher schlechtestes Ergebnis an der Spree ein. Nach der ersten Hochrechnung der ARD kam die SPD auf 23,1 Prozent und die CDU auf 18,1 Prozent. Die Grünen erreichten 16,6, die Linke 16,4 und AfD 11,7 Prozent. Die FDP schafft mit 6,5 Prozent die Rückkehr ins Landesparlament, die Piratenpartei flog hinaus.

+++ 18.08 Uhr: Diese Koalitionen sind möglich +++

Den Prognosen zufolge sind Bündnisse zweier Parteien in der Hauptstadt nicht mehr machbar. Rechnerisch möglich sind Dreierbündnisse. Müller, dessen Partei seit 15 Jahren den Regierungschef im Roten Rathaus stellt, hatte für diesen Fall im Wahlkampf ein Zusammengehen mit Grünen und Linken in den Blick genommen. Es wäre bundesweit die erste rot-grün-rote Koalition unter Führung der Sozialdemokraten. In Thüringen regiert ein Bündnis dieser drei Parteien mit einem Linken-Ministerpräsidenten.

Eine Koalition mit der CDU von Spitzenkandidat und Innensenator Frank Henkel hatte Müller ausgeschlossen, die Grünen ebenso. Mit der AFD will keine der anderen Parteien zusammenarbeiten.

Die Grünen, die in der Multi-Kulti-Hauptstadt traditionell fest verankert sind, könnten hier erstmals seit 2002 wieder in Regierungsverantwortung kommen. Spitzenkandidatin Ramona Pop hatte sich ebenso wie die Linken offen für eine Dreier-Koalition mit der SPD gezeigt.

+++ 18.00 Uhr: Erste Prognose: SPD stärkste Kraft, AfD bei 13 Prozent +++

Aus der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin ist die SPD des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller einer Prognose zufolge als stärkte Kraft hervorgegangen, während die bislang mitregierende CDU auf einen historischen Tiefstand gefallen ist. Die Sozialdemokraten erreichten bei der Abstimmung laut der Prognose der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF 23 Prozent, die CDU 18 Prozent. Die Grünen kamen demnach auf 16,5 Prozent, die Linkspartei auf 15,5 Prozent und die die AfD auf 12,5 Prozent, während die FDP mit 6,5 Prozent den Wiedereinzug in das Landesparlament schaffen dürfte und die Piratenpartei nach einer Legislaturperiode ausscheidet.

+++ 17.28 Uhr: Hohe Wahlbeteiligung zeichnet sich ab - auch Bürgermeister Müller steht Schlange +++

Andrang in den Wahllokalen bei der Abstimmung über das neue Abgeordnetenhaus in Berlin: Bis 16.00 Uhr gaben 53,1 Prozent und damit mehr als die Hälfte aller Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie die Landeswahlleiterin am Sonntag mitteilte. Das waren deutlich mehr als vor fünf Jahren. 2011 lag die Wahlbeteiligung zu diesem Zeitpunkt erst bei 46 Prozent. Gegen Mittag hatte die Wahlbeteiligung bei 25,1 Prozent gelegen, was auch schon deutlich mehr war als vor fünf Jahren. Die Wahllokale schließen um 18.00 Uhr.

+++ 15.21 Uhr: Umfragen sahen Müllers SPD trotz Verlusten vorn +++

Alle Meinungsumfragen sehen Müllers SPD trotz starker Verluste vorn. Eine Fortsetzung der Koalition mit der ebenfalls schwächer werdenden CDU wird demnach aber voraussichtlich nicht möglich sein. Nach den Umfragen wird es keine Mehrheit für irgendeine Zweierkoalition geben. Stattdessen könnte das bundesweit erste rot-grün-rote Bündnis unter Führung der SPD gebildet werden. Die AfD wird voraussichtlich mit zweistelligen Werten in das Landesparlament einziehen.

Regierungschef Michael Müller (SPD) gab seine Stimme in Tempelhof ab. Auch Spitzenkandidaten wie Frank Henkel (CDU), Sebastian Czaja (FDP), Georg Pazderski (AfD) und Antje Kapek (Grüne) wählten bis zum frühen Nachmittag.

+++ 14.01 Uhr: Wahlbeteiligung deutlich höher als 2011 +++

Bei der Wahl des Abgeordnetenhauses zeichnet sich eine rege Beteiligung ab. Bis zwölf Uhr Mittag hatten bereits 25,1 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das waren 6,0 Prozentpunkte mehr als bei der Wahl 2011, wie die Landeswahlleitung erklärte. Damals hatten bis zum Mittag 19,1 Prozent abgestimmt.

+++ 12.23 Uhr: Landeswahlleitung rechnet mit hoher Wahlbeteiligung +++

Die Landeswahlleitung rechnet mit einer hohen Wahlbeteiligung, nachdem ja bereits 21,1 Prozent der Wahlberechtigten stellten einen Antrag für Briefwahl gestellt hatten. Am Vormittag mussten in einem Wahllokal in Kaulsdorf Wähler am Vormittag bereits bis zu 20 Minuten warten, bis sie ihre Stimmen abgeben konnten.

+++ 11.22 Uhr: Zahlen zur Wahl in Berlin +++

2.485.363 Wahlberechtigte (15.647 mehr als bei der Wahl 2011)

525.364 Briefwahlscheine (21,1 Prozent der Wahlberechtigten)

72.500 Erstwähler

20.000 Wahlhelfer

1779 Wahllokale

927 Kandidaten

652 Direktkandidaten in den Wahlkreisen

130 Mandate im Abgeordnetenhaus (mindestens)

78 Wahlkreise

21 Parteien

Zugleich werden die Bezirksparlamente neu gebildet. Hier sind zusätzlich 275.020 Berliner wahlberechtigt, also insgesamt 2.760.383. Das sind 106.300 mehr als 2011. Dazu gehören auch 16- und 17-Jährige sowie in Berlin lebende ausländische EU-Bürger.

+++ 10.43 Uhr: Umfrage zur Wahl bundesweit +++

Bundesweit ist die Union im Sonntagstrend der "Bild am Sonntag" auf ein Jahrestief gefallen, die AfD auf ein Jahreshoch gestiegen. Bei einer Bundestagswahl käme die CDU/CSU nach der Emnid-Erhebung nun auf 32 Prozent. Das ist ein Prozentpunkt weniger als eine Woche zuvor. Die AfD legt um einen Punkt auf 14 Prozent zu. Die SPD verbessert sich ebenfalls um einen Punkt auf 24 Prozent. Die Grünen kommen erneut auf 11 Prozent, die Linke weiterhin auf 9 Prozent. Die FDP verliert einen Punkt auf 5 Prozent.

+++ 8 Uhr: Abgeordnetenhauswahl in Berlin beginnt +++

In Berlin hat die Abgeordnetenhauswahl begonnen. Rund 2,48 Millionen Menschen sind aufgerufen, über die mindestens 130 Sitze im Landesparlament zu entscheiden. Parallel dazu werden auch die Kommunalparlamente in den zwölf Berliner Stadtbezirken gewählt. Alle Meinungsumfragen sehen die SPD mit Regierungschef Michael Müller trotz starker Verluste vorn. Eine Fortsetzung der Koalition mit der CDU wird demnach aber voraussichtlich nicht möglich sein. Nach den Umfragen wird es keine Mehrheit für irgendeine Zweierkoalition geben. Stattdessen könnte das bundesweit erste rot-grün-rote Bündnis unter Führung der SPD gebildet werden.

+++ 7.13 Uhr: Rekordzahl an Briefwählern in Berlin +++

So viele Wähler wie nie haben ihre Stimme bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus per Brief abgegeben. Es seien rund 525.000 Wahlscheine ausgestellt worden, damit hätten 21,1 Prozent aller Wahlberechtigten einen Briefwahlantrag gestellt, teilte Landeswahlleiterin Petra Michaelis-Merzbach mit. Das sei die höchste Zahl, die je bei einer Wahl zum Abgeordnetenhaus erreicht wurde. Im Jahr 2011 hatten demnach rund 444.000 Bürger per Brief gewählt.