AfD-Landesvorstand attackiert Bundesvorstand wegen Höcke

Die AfD-Spitze will den umstrittenen thüringischen AfD-Landeschef Björn Höcke - hier Archivbilder - wegen seiner Äußerungen über das Holocaust-Mahnmal in Berlin ausschließen. Der Bundesvorstand habe in einer Telefonkonferenz mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit ein Parteiausschlussverfahren beschlossen, erklärte die AfD am Montag. Höcke hatte auf einer Veranstaltung in Dresden mit Verweis auf das Holocaust-Mahnmal gesagt, die Deutschen seien das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt habe. Diese Rede hatte bundesweit Diskussionen und Empörung ausgelöst.