Grüne müssen hart um Platz drei kämpfen

Die Grünen im Wahlkampf für den Bundestag - und sie müssen kämpfen, denn der angestrebte Platz drei im Parteienranking ist laut Umfragen bisher nicht sehr wahrscheinlich. Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt wird wie auch ihr Kollege Cem Özdemir von vielen Beobachtern dem real-politischen Teil von Bündnis 90/Die Grünen zugeordnet. Vielleicht ist diese Tendenz auch das Teil des Problemes, warum Platz drei im Umfragen momentan eher von den anderen kleineren Parteien besetzt scheint. Aber die gebürtige Thüringerin Göring-Eckart zeigt sich hier dieser Tage in Frankfurt am Main zuversichtlich: O-Ton: Ja, wir haben uns vorgenommen, wir kämpfen bis ganz zuletzt, weil wir wissen, viele entscheiden sich ganz, ganz spät. Die Themen liegen quasi auf der Straße, die haben wir uns nicht ausgesucht, also Diesel-Skandal haben wir uns nicht ausgesucht, den Fipronil-Skandal, das Läusegift im Ei, haben wir uns nicht ausgesucht. Wir haben uns nicht den Beschiss der Autoindustrie ausgesucht. Also insofern gibt es sehr viele Themen, die mit dem, was wir wollen, mit dem Kohleausstieg, mit der Bewältigung der Klimakrise, unmittelbar zu tun haben. Und insofern haben wir es auch gar nicht schwer zu gucken, womit kann man jetzt noch Leute überzeugen, sondern wir müssen es machen und müssen klar machen, wir wollen regieren. Wir wollen, dass es keine große Koalition wieder gibt, und wir wollen den Platz drei, damit die Politik in die richtige Richtung geht." Nachdem die Grünen bei den vergangenen zwei Wahlen jeweils hinter der Linken eingekommen waren, hoffen sie nun erneut, das zu ändern. Als Drittplatzierter könnten sie dann sogar zum Königsmacher der nächsten Bundesregierung werden - die Grünen halten sich da fast alle Möglichkeiten offen.