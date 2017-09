Gauland: "Die AfD wird Merkel jagen"

Alexander Gauland (AfD):

Nach ihrem voraussichtlichen Einzug als drittstärkste Kraft in den neuen Bundestag hat die AfD starken Druck auf Bundeskanzlerin Angela Merkel angekündigt. "Wir werden Frau Merkel jagen", sagte Spitzenkandidat Alexander Gauland. Die Partei wolle sich "unser Land und unser Volk zurückholen".



Martin Schulz (SPD)

"Es ist ein bitterer Tag für die Demokratie." Aber: Alle, die uns gewählt haben, wir werden für unsere Prinzipien in der nächsten Wahlperiode kämpfen - auch, wenn uns die Prozentzahl nicht freut."

Manuela Schwesig und Thomas Oppermann (SPD)

Die SPD will nach der historischen Wahlpleite vom Sonntag in die Opposition gehen. "Wir werden den Oppositionsauftrag der Wähler annehmen", sagte Parteivize Manuela Schwesig am Sonntagabend. Auch Fraktionschef Thomas Oppermann sagte: "Der Platz der SPD ist in der Opposition." Er kenne niemanden in der Partei, der nach dem Ergebnis die große Koalition fortsetzen wolle, sagte Oppermann.



Hubertus Heil (SPD)

SPD-Generalsekretär Hubertus Heil räumt eine "bittere Niederlage" ein und bestätigt: Die SPD steht für eine Große Koalition nicht zur Verfügung und geht in die Opposition.

Sahra Wagenknecht (Die Linke)

Die Spitzenkandidatin der Linkspartei, Sahra Wagenknecht, macht die Große Koalition für das starke Abschneiden der AfD verantwortlich. Von einer Niederlage ihrer Partei will sie nicht sprechen, obwohl sie ihr Ziel, stärkste Oppositionspartei zu werden, nicht erreicht hat.



Dietmar Bartsch (Linke)

Dietmar Bartsch (Linke): "In der AfD sind Rassisten, Leute, die nicht in den Bundestag gehören. Aber wir müssen den Wahlwillen respektieren."



Volker Kauder (CDU)



Die Union habe sich ein besseres Ergebnis gewünscht, zugleich habe man aber die Wahlziele erreicht, sagte Fraktionschef Volker Kauder. CDU und CSU seien stärkste Parteien und stärkste Fraktion geworden. Zudem habe die Union erreicht, "dass wir einen Regierungsauftrag haben und gegen uns keine Regierung gebildet werden kann und Angela Merkel Kanzlerin bleibt".