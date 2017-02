Steinmeier steht kurz vor der Wahl zum Bundespräsidenten

Die Bundesversammlung wählt am Sonntag einen Nachfolger von Bundespräsident Joachim Gauck. Da sich die große Koalition auf den ehemaligen Außenminister Frank-Walter Steinmeier geeinigt hat, gilt seine Wahl als sicher. Für die Linken tritt der Armutsforscher Christoph Butterwegge an, für die Freien Wähler der Jurist Alexander Hold. Die Afd schickt ihren stellvertretenden Parteivorsitzenden Albrecht Glaser ins Rennen, die Partei und die Piraten haben gemeinsam Engelbert Sonneborn nominiert, den Vater des Satirikers Martin Sonneborn. Die Kandidaten haben eines gemeinsam: Sie gelten als chancenlos. Der 77-jährige Gauck kandidiert nach fünf Jahren nicht wieder. Er bleibt noch bis zum 18. März im Amt. Der Bundespräsident wird von der Bundesversammlung gewählt. Unter den 630 Abgeordneten sind auch viele Prominente aus Kultur, Gesellschaft und Sport. Für die Wahl ist in den ersten beiden Wahlgängen die absolute Mehrheit nötig. Wenn die nicht zustande kommt, reicht im dritten Wahlgang auch die relative Mehrheit. Die Amtszeit des Bundespräsidenten beträgt fünf Jahre, eine Wiederwahl ist nur einmal möglich.