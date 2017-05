Die CDU gewinnt die Landtagswahl in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein steht vor einem Regierungswechsel. Die CDU gewann Prognosen von ARD und ZDF zufolge am Sonntag die Landtagswahl. Die Christdemokraten legten demnach deutlich zu, während die regierende SPD Stimmen verlor. SPD -Ministerpräsident Torsten Albig kommt laut ARD-Prognose auf 26,0 Prozent - vor fünf Jahren waren es noch 30,4 Prozent. Damit schnitten die Sozialdemokraten nach der Nominierung von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten die zweite Landtagswahl in Folge schlechter ab. Denn auch im Saarland verlor die SPD Ende März. Die Grünen blieben drittstärkste Kraft vor der FDP. Die rechtspopulistische AfD zieht erstmals in den Kieler Landtag ein, während die Piraten nicht mehr vertreten sein werden. Die Linkspartei scheiterte wie vor fünf Jahren an der Fünf-Prozent-Hürde. Weiter im Parlament vertreten ist der Südschleswigsche Wählerverband (SSW), der als Partei der dänischen Minderheit von der Fünf-Prozent-Hürde ausgenommen ist. Die CDU unter Herausforderer Daniel Günther legte auf 33,0 Prozent zu nach 30,8 Prozent vor fünf Jahren. Damit hätte die aktuelle Koalition aus SPD, Grünen und SSW keine Mehrheit mehr. Möglich wären hingegen eine große Koalition oder Dreierbündnisse aus SPD oder CDU mit Grünen und FDP, da keine der etablierten Parteien eine Koalition mit der AfD eingehen will. Die Wahlbeteiligung lag laut ARD mit 66 Prozent deutlich höher als 2012 mit 60,2 Prozent.