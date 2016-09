Lorenz Caffier will es in Gnoien ganz genau wissen. Als Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern ist er auch oberster Feuerwehrmann im Lande. Man ist wie selbstverständlich per Du. Kurz vor der Landtagswahl sucht er verstärkt das Gespräch mit Menschen vor Ort. Denn: Das Erstarken der AfD in seinem Land findet er brandgefährlich. "Es erschreckt mich immer wieder, dass man in der Lage ist, wenn man nur populistische Forderungen aufmacht, wenn man alles auflistet, was nicht funktioniert, - da würde mir auch noch das eine oder andere einfallen, und im Gegenzug kein einziges Angebot machen kann, wie ich das abstelle, und dann trotzdem aus dem Stand 15 oder 20 Prozent hat." In den jüngsten Umfragen ist die CDU zwar nach der SPD zweistärkste Kraft. Der Vorsprung vor der AfD ist aber nur hauchdünn. Die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung bewege die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern, sagt Caffier. Viele seien verunsichert. Und da hätte die Regierung nicht immer ideal reagiert. "Also haben wir auch ein Stück Anteil daran, wie es erfolgt ist, und wir müssen sicherlich uns einer Sprache bemächtigen, die die Menschen verstehen können. Häufig spricht Politik in solchen Klauseln, dass es für einen normalen Bürger nicht mehr nachvollziehbar ist. Also da ist auch viel hausgemachte Leid dabei." Nach der Wahl am 4. September, schließt Caffier Gespräche mit der AfD ausdrücklich aus. Ebenso mit der Linkspartei und der NPD. Die Weiterführung einer Großen Koalition wäre ihm am liebsten.