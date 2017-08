CDU trainiert Wahlkämpfer an einer Übungstür im Umgang mit Wählern

"Der Wahlkampf steht vor der Tür" - mit diesem Slogan startet die CDU Kampagne und zwar wortwörtlich. Trotz digitalem Zeitalter, Apps und Social-Media, setzt die Parteien auch im Jahr 2017 auf Altbewährtes und besucht die Wähler direkt Zuhause. Der Kampagnenreferent Hans-Jürgen Rosch referiert über die Dos and Don'ts für einen erfolgreichen Haustürwahlkampf. Regel Nummer eins: Nicht fragen, ob man stört. Die Antwort laute immer ja. Und auch die CDU-Abgeordnete Jana Schimke, die seit 2013 im Bundestag sitzt, hat vor allem positive Erfahrungen im Wahlkampf an der Türschwelle gemacht. O-Ton: "Ich glaube, dass die Menschen das schon zu schätzen wissen, wenn man sie direkt anspricht. Ich selber habe in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass die Bürger sagten, damit hätte ich ja jetzt gar nicht gerechnet, das Sie für mich persönlich zur Verfügung stehen. Und das Sie sich für mich Zeit nehmen. Und klar, mag sein, dass das die anderen Parteien auch machen. Das ist auch gut so, das ist in Ordnung so. Aber es ist letztendlich für uns der Versuch, unsere Themen, unsere Ziele an den Mann, an die Frau zu bringen. Und ich glaube, das ist eine sehr effiziente Form von Wahlkampf." Laut Kampagnenreferent Rosch soll ein Team, das immer aus zwei Personen besteht, pro Stunde zwischen 20 und 25 Türen schaffen. Die fünf besten Wahlkampfhelfer aus ganz Deutschland sollen im Endspurt von Kanzlerin Angela Merkel persönlich angerufen und motiviert werden.