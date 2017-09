Christian Lindner: Das ist der Spitzenkandidat der FDP

Christian Lindner wird am 7. Januar 1979 in Wuppertal geboren. Aufgewachsen ist er in Wermelskirchen bei Köln. Er ist studierter Politikwissenschaftler. Bereits als Schüler gründet er eine eigene Werbeagentur. Später war er Mitgründer einer Unternehmensberatung und einer Software-Firma. Politische Karriere: Mit 18 Jahren tritt Lindner der FDP bei. Mit 21 wird er zum jüngsten Landtagsabgeordneten in Nordrhein-Westfalen gewählt. 2009 gelingt ihm dann der Sprung in den Bundestag. Von seinem Mandat tritt er jedoch 2012 zurück, um FDP-Fraktionsvorsitzender im Landtag von Nordrhein-Westfalen zu werden. Mit gerade einmal 30 Jahren übernimmt er das Amt des Generalsekretärs auf Bundesebene. Seit Dezember 2013 ist Lindner FDP-Bundesvorsitzender und richtet die Partei neu aus. Die Freien Demokraten wählen ihn 2017 zudem zum Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl 2017. Privatleben: Lindner ist seit 2011 mit der Journalistin Dagmar Rosenfeld verheiratet. Außerdem gilt er als lässig und entspannt. Auf Twitter gibt er beispielsweise zu, dass er sich Haare in die Geheimratsecken transplantieren ließ. Abseits von Politik begeistert sich Lindner für den Motorsport.